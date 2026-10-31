 Κλείνει το Μετρό στο Σύνταγμα στις 12:00 με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το Μετρό στο Σύνταγμα στις 12:00 με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Σταθμός μετρό
Σταθμός μετρό / INTIME: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Κλειστός θα παραμείνει σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, από τις 12:00 το μεσημέρι ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», έπειτα από εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας του σταθμού, οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

«Σας ενημερώνουμε, πως σήμερα Σάββατο 31 Οκτωβρίου, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός του Μετρό "Σύνταγμα" θα κλείσει στις 12 το μεσημέρι και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση», αναφέρει η ανακοίνωση.

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