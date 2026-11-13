 Κλείνει και σήμερα τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης - Τι να κάνουν οι οδηγοί
ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει και σήμερα τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης - Τι να κάνουν οι οδηγοί

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Flyover
Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του Flyover στην Θεσσαλονίκη

Κλείνει και σήμερα, Παρασκευή 13/11), από τις 23:30 έως τις 05:30 του Σαββάτου (14/11), το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας), στο ρεύμα προς δυτικά του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης, λόγω εκτέλεσης εργασιών για το Flyover.

Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων).

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

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