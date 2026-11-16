Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προ των πυλών υψηλές θερμοκρασίες, πού θα πλησιάσει τους 30 βαθμούς το θερμόμετρο

Σε ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή επίπεδα αναμένεται να κινηθεί ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες, με τη χώρα να βρίσκεται και πάλι υπό την επίδραση θερμότερων αέριων μαζών και νοτιάδων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, η θερμοκρασία ενδέχεται να πλησιάσει ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη βόρεια Κρήτη, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς.

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Το σκηνικό του καιρού θα χαρακτηρίζεται από αυξημένη υγρασία, νοτιάδες και κατά τόπους βροχοπτώσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική, τη βόρεια Ελλάδα, και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Αντίθετα, καλύτερο καιρός αναμένεται στις υπόλοιπες περιοχές, με τις υψηλές θερμοκρασίες να κυριαρχούν στα ανατολικά και νότια.

Όπως επισημαίνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, κοντά στην Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν περαιτέρω άνοδο, με τη βόρεια Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της θερμής μεταφοράς.

Μάλιστα, ενώ οι φυσιολογικές για την εποχή τιμές είναι 17 - 18 βαθμοί, σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα βρεθεί πολύ υψηλότερα.

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Πού θα βρέξει σήμερα



Για σήμερα, Δευτέρα 16/11, αναμένονται τοπικές νεφώσεις, ενώ βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν κατά τόπους στα δυτικά, στα κεντρικά και στα βόρεια. Από το απόγευμα προς το βράδυ, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις πρωινές ώρες, καθώς η αυξημένη υγρασία ενδέχεται να καταστήσει ολισθηρό το οδόστρωμα, ενώ ευνοείται και ο σχηματισμός ομιχλών.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να καταγράφονται στο βόρειο Ιόνιο, όπου θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Το επόμενο διάστημα οι νοτιάδες θα ενισχυθούν περαιτέρω, αγγίζοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ σε Ιόνιο και Αιγαίο.

Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν αναμένεται αξιόλογη ψυχρή εισβολή μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου.



Στην Αττική θα επικρατήσουν τοπικές νεφώσεις και αυξημένη υγρασία, με τους νοτιάδες να φτάνουν τα 5 μποφόρ. Δεν αναμένονται βροχοπτώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου.

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Στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν διάσπαρτες βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως στο εσωτερικό του νομού.

Ποιες περιοχές θα δουν θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς



Το επόμενο διάστημα οι περισσότερες βροχοπτώσεις θα εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα, όπου οι καιρικές συνθήκες θα διατηρήσουν περισσότερο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά.

Αντίθετα, υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Αττική, στη Βοιωτία και στην ανατολική Πελοπόννησο.

Η μεγαλύτερη θερμή επιβάρυνση θα αφορά τη βόρεια Κρήτη, όπου ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

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Έτσι, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η χώρα θα παρουσιάσει ουσιαστικά δύο διαφορετικά καιρικά πρόσωπα.