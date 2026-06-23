Κλέαρχος Μαρουσάκης: Μελτέμια αλλά και αστάθεια -Σε ποιες περιοχές θα βρέξει - iefimerida.gr

Σε καλοκαιρινό μοτίβο παραμένει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τα μελτέμια να συνεχίζουν να επηρεάζουν το Αιγαίο και την απογευματινή αστάθεια να κάνει αισθητή την παρουσία της στα ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

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Όμως, από το απόγευμα και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται την Τετάρτη και την Πέμπτη, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να αποκτήσουν πιο οργανωμένο χαρακτήρα και να επηρεάσουν μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Οι καταιγίδες ίσως συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα πλημμυρικά φαινόμενα.

Καιρός: Τα μελτέμια που «φοβίζουν» για φωτιά και η αστάθεια

Την ίδια ώρα, τα μελτέμια εξακολουθούν να πνέουν στο Αιγαίο με αυξομειώσεις στην έντασή τους. Την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένεται εξασθένηση, ενώ από Παρασκευή θα ενισχυθούν ξανά, φτάνοντας και τα 8 μποφόρ, μία εξέλιξη που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

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Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν γενικά μεταξύ 28 και 35 βαθμών.

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 33 βαθμούς και τους ανέμους να φτάνουν έως τα 6 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά τμήματα του νομού.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρες μπόρες ή και καταιγίδες στα ορεινά και ημιορεινά του νομού αργά το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Από την Παρασκευή η αστάθεια θα αρχίσει να υποχωρεί, περιοριζόμενη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα είναι ακόμη πιο περιορισμένα.

Αντίθετα, τα ενισχυμένα μελτέμια θα αποτελέσουν βασικό χαρακτηριστικό του καιρού, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο φωτιάς σε πολλές περιοχές της χώρας.