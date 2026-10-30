Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα με βροχές, κρύο και χιόνια στα ορεινά - iefimerida.gr

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται από το Σάββατο, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σε ολόκληρη τη χώρα την Κυριακή. Πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένοι άνεμοι έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, φέρνοντας βροχές, ισχυρές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

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Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η πρώτη επιδείνωση θα αρχίσει από το Σάββατο, ενώ την Κυριακή νέο βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει κακοκαιρία σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου κύματος θα είναι οι βροχοπτώσεις, κατά τόπους ισχυρές και μεγάλης διάρκειας, οι καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, οι δυνατοί άνεμοι και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Για σήμερα, ο καιρός θα παραμείνει ήπια άστατος στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Οι νεφώσεις θα συνοδεύονται από ασθενείς βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη. Στο βόρειο Ιόνιο δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 3 - 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι, μέτριας έως τοπικά ισχυρής έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές θα φτάσει ακόμη και τους 22 βαθμούς.

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Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, με πιθανότητα για διάσπαρτες ασθενείς βροχές κοντά στο μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι μέτριας έντασης και η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται κατά διαστήματα ασθενείς βροχοπτώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία το Σάββατο και την Κυριακή

Η μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών από τη βόρεια και βορειοανατολική Ευρώπη θα αλλάξει σταδιακά το καιρικό σκηνικό. Ένα βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να εισέλθει στη χώρα το Σάββατο, κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, αρχικά επηρεάζοντας το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά.

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Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας ολοένα και περισσότερες περιοχές. Το Σάββατο θα επικρατήσουν πυκνές νεφώσεις, με βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο. Στα δυτικά οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν, ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες, με κεραυνούς.

Η Κυριακή αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα βρεθεί πάνω από τη χώρα προκαλώντας γενικευμένη κακοκαιρία. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν κατά τόπους ένταση και διάρκεια.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν στις θαλάσσιες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, σηματοδοτώντας την έλευση πιο χειμωνιάτικων συνθηκών.

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Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, το άστατο καιρικό σκηνικό αναμένεται να διατηρηθεί με εξάρσεις και υφέσεις έως και την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις, οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες και οι ενισχυμένοι άνεμοι, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα, με τον καιρό να θυμίζει πλέον προχωρημένο φθινόπωρο.

Από την Πέμπτη διαφαίνεται πιθανότητα πρόσκαιρης βελτίωσης, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο σχηματισμού νέου κύματος κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες.