Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προ των πυλών νέα επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και χιόνια -Ο Νοέμβριος έρχεται με 10ήμερο κακοκαιρίας - iefimerida.gr

Σε χειμωνιάτικο σκηνικό θα εισέλθει η χώρα από το Σαββατοκύριακο, καθώς νέα κύματα κακοκαιρίας θα φέρουν εκτεταμένες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα ορεινά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι άστατες συνθήκες θα συνεχιστούν και κατά το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με διαδοχικές κακοκαιρίες να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας.

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Προς το παρόν, το κύμα κακοκαιρίας που επηρέασε τις προηγούμενες ημέρες την Ελλάδα απομακρύνεται, αφήνοντας πίσω του ασταθείς αέριες μάζες, που θα συνεχίσουν να δίνουν βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα του Αιγαίου.

Τα φαινόμενα σήμερα περιορίζονται κυρίως από την κεντρική Εύβοια και νοτιότερα, με τις βροχές να επιμένουν έως το μεσημέρι. Μετά, αναμένεται σταδιακή βελτίωση, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας που θα εναλλάσσονται με τοπικές νεφώσεις.

Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους ισχυροί, αλλά σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου, με τις μέγιστες τιμές στα βόρεια να είναι χαμηλότερες.

Στην Αττική, οι βροχές αναμένεται να περιοριστούν τις επόμενες ώρες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού. Από 10:00 έως 12:00 εκτιμάται ότι θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με τις καιρικές συνθήκες να βελτιώνονται στη συνέχεια. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν, παρουσιάζοντας πρόσκαιρα ισχυρές εντάσεις. Ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 19 βαθμούς.

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Στη Θεσσαλονίκη, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις. Εφόσον εκδηλωθούν βροχές, αυτές αναμένεται να περιοριστούν στη Χαλκιδική. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 βαθμούς.

Νέα επιδείνωση από το Σάββατο με βροχές και καταιγίδες

Μια πρόσκαιρη ανάπαυλα αναμένεται πριν την επόμενη επιδείνωση, καθώς την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει ήπια άστατος. Τοπικές βροχοπτώσεις προβλέπονται στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη, χωρίς η εικόνα να παραπέμπει ακόμη στην έντονη κακοκαιρία που αναμένεται στη συνέχεια.

Η μεταβολή θα γίνει πιο αισθητή από το Σάββατο, όταν, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, μια πολύ ψυχρή αέρια μάζα από τη βόρεια και βορειοανατολική Ευρώπη θα κινηθεί νοτιότερα, μία εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέου κύματος κακοκαιρίας, το οποίο θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

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Οι βροχές θα αρχίσουν να εκδηλώνονται πρώτα στις δυτικές περιοχές και σταδιακά θα επεκταθούν ανατολικότερα, ενώ την Κυριακή η επιδείνωση αναμένεται να γίνει πιο έντονη και να επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου κύματος θα είναι οι βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και οι καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν τοπικά μεγάλη ένταση, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής χώρας και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Πιο βροχερό το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Νοέμβριος θα ξεκινήσει με διαδοχικές κακοκαιρίες, χαμηλότερες θερμοκρασίες και χιόνια στα βουνά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής Ελλάδας.

Το νέο κύμα που αναμένεται από το Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι θα αποτελέσει την αρχή μιας περιόδου με αυξημένη αστάθεια, η οποία ενδέχεται να συνεχιστεί και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

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Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να είναι συχνές κατά το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, χωρίς να αποκλείονται κατά τόπους έντονα φαινόμενα, όπως αναφέρει.