«Καμπανάκι» Μαρουσάκη για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι -Πότε θα υπάρξει βελτίωση - iefimerida.gr

Έντονα και κατά τόπους επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες, καθώς η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη θα ενισχυθεί και θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η νέα εβδομάδα θα έχει δύο διαφορετικά καιρικά πρόσωπα. Αρχικά, ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα διατηρηθεί μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, και στη συνέχεια βελτίωση των συνθηκών, με περιορισμό των βροχοπτώσεων και άνοδο της θερμοκρασίας.

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Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τις επόμενες 48 έως 72 ώρες, καθώς σήμερα και αύριο αναμένονται εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στην περιοχή της Ιταλίας στροβιλίζεται τις τελευταίες δύο ημέρες και συνοδεύεται από ψυχρότερες αέριες μάζες.

Τα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας

Τα κύρια χαρακτηριστικά του κύματος κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις, οι κατά τόπους έντονες καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ δεν αποκλείονται οι χαλαζοπτώσεις.

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Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα στραφούν σταδιακά σε βοριάδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ψηλότερα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Από την Πέμπτη το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει, με τις βροχές να περιορίζονται αισθητά και τη θερμοκρασία να αρχίζει να ανεβαίνει.

Σήμερα το πρωί, καταιγίδες εκτείνονται από τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά έως το νοτιοανατολικό Αιγαίο, με βροχές και τοπικά ισχυρά φαινόμενα. Το μέτωπο αναμένεται να εξασθενήσει τις επόμενες ώρες, ενώ στη συνέχεια θα ξεκινήσει νέα επιδείνωση από τη δυτική Ελλάδα. Σταδιακά, οι βροχές και οι καταιγίδες θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας μέχρι αργά το βράδυ σχεδόν όλη τη χώρα.

Τα φαινόμενα θα έχουν κατά τόπους μεγάλη διάρκεια και ένταση, ενώ στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Ιόνιο, όπου θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, και σταδιακά θα επηρεάσουν και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

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Στην Αττική, η επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το μεσημέρι και μετά, καθώς θα περάσουν δύο μέτωπα καταιγίδων, με το πρώτο να εκδηλώνεται από το μεσημέρι έως το απόγευμα και το δεύτερο, εντονότερο, κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας ενδέχεται να προκαλέσει και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν κυρίως τη νύχτα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έντονα άστατος καιρός, με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι ισχυρότερες τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Η κακοκαιρία των επόμενων ημερών και πότε έρχεται η βελτίωση

Η αυριανή ημέρα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η κακοκαιρία θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι έντονες και θα έχουν μεγάλη διάρκεια, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και χιονοπτώσεων στα ψηλότερα βουνά.

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Από το βράδυ της Τρίτης, τα μέτωπα των καταιγίδων θα αρχίσουν σταδιακά να μετατοπίζονται προς το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, καθώς και προς τη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα. Έτσι, την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων και επικράτηση πιο ήπιων καιρικών συνθηκών στις περισσότερες περιοχές.

Η ενίσχυση των βοριάδων θα συμβάλει στη σταθεροποίηση της ατμόσφαιρας, θα συνοδευτεί όμως από πτώση της θερμοκρασίας, πριν ακολουθήσει η βελτίωση του καιρού από την Πέμπτη.