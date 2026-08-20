Μισός κίτρινος, μισός μπλε ο χάρτης κινδύνου για τις φωτιές την Παρασκευή 21/8 - iefimerida.gr

Αυξημένος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών την Παρασκευή 21 Αυγούστου, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς κατατάσσει στο επίπεδο 3, υψηλού κινδύνου, μεγάλο μέρος της χώρας.

Στο επίπεδο υψηλού κινδύνου βρίσκονται Αττική και Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια και Σκύρος, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Θεσπρωτία, Πρέβεζα και Άρτα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Μεσσηνία και Λακωνία, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθος.

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Επίσης, οι Σποράδες και νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, καθώς και περιοχές της Μαγνησίας, Αχαΐας, Αρκαδίας και Έβρου.

Ο συνδυασμός των καιρικών συνθηκών και των αυξημένων θερμοκρασιών καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε εργασίες στην ύπαιθρο που μπορούν να δημιουργήσουν σπινθήρες ή θερμότητα.

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Μεταξύ άλλων, εξακολουθεί να απαγορεύεται η καύση σκουπιδιών, ξερών χόρτων και άλλων υλικών σε υπαίθριους χώρους.

Παράλληλα, συνιστάται η αποφυγή εργασιών στην ύπαιθρο με μηχανήματα ή εργαλεία που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες και να οδηγήσουν στην εκδήλωση πυρκαγιάς.