Σακίδια επιβίωσης: Πάνω από 100% η αύξηση της ζήτησης -Τι αγοράζουν οι Έλληνες και πόσο κοστίζει ένα κιτ 72 ωρών

Από τις μπάρες επιβίωσης των 7 ευρώ μέχρι τα οικογενειακά πακέτα των 120 μερίδων. Ο Λάμπρος Φώης, υπεύθυνος του ΟΥΚ Shop, περιγράφει στο iefimerida τη νέα τάση στην αγορά και εξηγεί τι πρέπει να περιλαμβάνει ο εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης.

Τα σακίδια επιβίωσης, που μέχρι πρότινος απευθύνονταν κυρίως σε ορειβάτες, κατασκηνωτές και ανθρώπους που ασχολούνται με δραστηριότητες στη φύση, αποκτούν πλέον ένα εντελώς διαφορετικό κοινό.

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Η ευρωπαϊκή σύσταση για την ύπαρξη αποθεμάτων που θα επιτρέπουν στους πολίτες να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους για τουλάχιστον 72 ώρες σε περίπτωση κρίσης έχει στρέψει την προσοχή των νοικοκυριών σε μια αγορά που μέχρι πρόσφατα παρέμενε περιορισμένη.

Τρόφιμα μακράς διαρκείας, ειδικές συσκευασίες νερού, φορητά ραδιόφωνα, φακοί και πολυεργαλεία βρίσκονται πλέον στις πρώτες επιλογές όσων θέλουν να έχουν έναν βασικό εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης στο σπίτι τους. Η αλλαγή αποτυπώνεται και στις πωλήσεις.

Η ζήτηση για είδη επιβίωσης έχει αυξηθεί πάνω από 100% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τον κ. Λάμπρο Φώη, υπεύθυνο του ηλεκτρονικού καταστήματος ΟΥΚ Shop, το οποίο διαθέτει μεταξύ άλλων και σακίδια επιβίωσης και εξοπλισμό για έκτακτες συνθήκες. Όπως περιγράφει, το ενδιαφέρον των καταναλωτών δεν περιορίζεται στην αγορά μιας έτοιμης τσάντας, αλλά επεκτείνεται στην προμήθεια τροφίμων και νερού για ολόκληρη την οικογένεια.



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«Η ζήτηση για τα είδη επιβίωσης έχει αυξηθεί πάνω από 100% σε σχέση με πέρυσι. Στα προϊόντα με τη μεγαλύτερη κίνηση βρίσκονται οι μπάρες επιβίωσης, τα έτοιμα γεύματα και το νερό έκτακτης ανάγκης, ενώ ιδιαίτερη προτίμηση δείχνουν οι καταναλωτές στις μεγάλες συσκευασίες οικογενειακού τύπου, που περιλαμβάνουν 60 έως 120 μερίδες φαγητού. Στο καλάθι των αγορών έχουν προστεθεί και προϊόντα που εξασφαλίζουν αυτονομία όταν διακοπεί η ηλεκτροδότηση. Ραδιόφωνα με φωτοβολταϊκό πάνελ ή χειροκίνητη μανιβέλα, αδιάβροχα σπίρτα, πολυεργαλεία και μαχαίρια συγκαταλέγονται στα είδη που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα τα ραδιόφωνα θεωρούνται χρήσιμα, καθώς επιτρέπουν την ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές ακόμη και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα φόρτισης των συνηθισμένων ηλεκτρονικών συσκευών», επισημαίνει.

Ο κ. Λάμπρος Φώης εξηγεί τι περιλαμβάνει το σακίδιο επιβίωσης

Όπως εξηγεί ο κ. Λάμπρος Φώης, η σωστή προετοιμασία δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να αγοράσουν το ίδιο σακίδιο. Το περιεχόμενο εξαρτάται από τον αριθμό των μελών της οικογένειας, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και κυρίως από το ενδεχόμενο για το οποίο προετοιμάζονται. Διαφορετικός είναι ο εξοπλισμός που χρειάζεται ένα νοικοκυριό εάν πρόκειται να παραμείνει στο σπίτι του για τρεις ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και διαφορετικός εκείνος που απαιτείται εάν οι συνθήκες επιβάλλουν την εγκατάλειψη της κατοικίας.



Στην πρώτη περίπτωση, η προτεραιότητα είναι να υπάρχουν τρόφιμα που δεν χρειάζονται μαγείρεμα ή μπορούν να παρασκευαστούν χωρίς ηλεκτρική ενέργεια. «Έτοιμα γεύματα, μπάρες και προϊόντα μακράς διαρκείας αποτελούν τις βασικές επιλογές, ενώ η ύπαρξη μιας εναλλακτικής συσκευής μαγειρέματος με γκάζι μπορεί να διευρύνει τις δυνατότητες. Το νερό είναι εξίσου σημαντικό. Ο υπολογισμός που προτείνεται για τον συγκεκριμένο σχεδιασμό είναι τρία λίτρα ανά άτομο ημερησίως. Έτσι, μία εξάδα μπουκαλιών του 1,5 λίτρου, συνολικής ποσότητας εννέα λίτρων, καλύπτει τις ανάγκες ενός ανθρώπου για τρεις ημέρες.

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Για μια τετραμελή οικογένεια, η αντίστοιχη ποσότητα φτάνει τα 36 λίτρα. Δεν αρκεί να έχουμε απλώς κάποια τρόφιμα στο ντουλάπι. Πρέπει να υπολογίσουμε πόσα άτομα έχουμε στο σπίτι και τι πραγματικά χρειάζεται ο καθένας», είναι η λογική που περιγράφει ο υπεύθυνος του ΟΥΚ Shop για την οργάνωση ενός βασικού αποθέματος.



Στο κιτ για παραμονή εντός κατοικίας πρέπει ακόμη να υπάρχουν φακοί, εφεδρικές μπαταρίες, power banks για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων, ραδιόφωνο με εναλλακτικό τρόπο τροφοδοσίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και είδη προσωπικής υγιεινής. Στόχος είναι το νοικοκυριό να μπορεί να αντιμετωπίσει τις πρώτες 72 ώρες χωρίς να εξαρτάται από την κανονική λειτουργία των δικτύων και των υπηρεσιών.



Εάν, αντίθετα, χρειαστεί να εγκαταλείψει κάποιος το σπίτι του, το σακίδιο πρέπει να περιλαμβάνει εξοπλισμό που επιτρέπει την προσωρινή διαβίωση εκτός κατοικίας. Σκηνή έκτακτης ανάγκης, υπνόσακος, υπόστρωμα, πόντσο, πολυεργαλεία, μέσα για το άναμμα φωτιάς και ατομικά σκεύη φαγητού είναι μερικά από τα βασικά αντικείμενα. Σημαντικές είναι επίσης οι ειδικές συσκευασίες νερού, σε φακελάκια ή δοχεία αλουμινίου, καθώς και τα φορητά φίλτρα που επιτρέπουν την επεξεργασία νερού από διαθέσιμες πηγές, εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.

Για τις πολυμελείς οικογένειες, οι μεγάλες συσκευασίες τροφίμων αποτελούν μια πρακτική λύση. «Οι λεγόμενοι οικογενειακοί κουβάδες, με 60 ή ακόμη και 120 μερίδες, μπορούν να καλύψουν ανάγκες για μεγαλύτερο διάστημα από τις τρεις ημέρες και να περιορίσουν το κόστος σε σχέση με την αγορά πολλών μικρότερων συσκευασιών», θα πει ο κ. Φώης.



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Οι τιμές στην αγορά διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με το περιεχόμενο του σακιδίου και την ποιότητα των προϊόντων.

Όπως αναφέρει ο κ. Λάμπρος Φώης, κάποιος μπορεί να ξεκινήσει την προετοιμασία του με ένα ποσό της τάξης των 30-40 ευρώ, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσει εξαρχής έναν πλήρη και ακριβό εξοπλισμό. «Ενδεικτικά, ένα κουτί με εννέα μπάρες επιβίωσης, συνολικής ενεργειακής αξίας περίπου 2.000 θερμίδων, κοστίζει γύρω στα 13 ευρώ και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου για μία ημέρα. Υπάρχουν, ωστόσο, φθηνότερες επιλογές που ξεκινούν από τα 7 ευρώ. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται τα ειδικά μπισκότα επιβίωσης, με περίπου 350 θερμίδες ανά τεμάχιο. Για την κάλυψη τριών γευμάτων ημερησίως απαιτούνται αρκετά μπισκότα, με το κόστος να ξεπερνά τα 10 ευρώ».



Ακριβότερες είναι οι επιλογές των αφυδατωμένων και λυοφιλοποιημένων γευμάτων, τα οποία διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα και παρασκευάζονται με την προσθήκη νερού. Προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία και διαφορετικές γευστικές επιλογές σε σχέση με τις απλές μπάρες, ανεβάζοντας όμως αντίστοιχα το συνολικό κόστος. «Ο καθένας μπορεί να επιλέξει τα προϊόντα ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες. Δεν χρειάζεται να αγοράσει τα πάντα από την πρώτη στιγμή. Μπορεί να ξεκινήσει με τα απολύτως βασικά και να συμπληρώνει σταδιακά τον εξοπλισμό του», είναι η κατεύθυνση που δίνει ο κ. Φώης.



Τα έτοιμα σακίδια επιβίωσης διατίθενται σε τιμές που ξεκινούν περίπου από τα 65 ευρώ και φτάνουν έως τα 325 ευρώ για μεγαλύτερα οικογενειακά πακέτα. Ανάλογα με την έκδοση, περιλαμβάνουν φακό, ραδιόφωνο, πολυεργαλείο, πυξίδα, σφυρίχτρα, σπινθηριστή, αδιάβροχα σπίρτα, ταμπλέτες καθαρισμού νερού και τρόφιμα μακράς διαρκείας.



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Η αυξημένη κίνηση δεν περιορίζεται στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Στα καταστήματα στρατιωτικών ειδών της οδού Αθηνάς και της περιοχής του Μοναστηρακίου, τα σακίδια επιβίωσης συγκεντρώνουν επίσης το ενδιαφέρον των καταναλωτών.

Πρόκειται για προϊόντα που μέχρι πρότινος απευθύνονταν κυρίως σε όσους είχαν σχέση με την ορειβασία, την αναρρίχηση και το ελεύθερο κάμπινγκ, αλλά πλέον προσελκύουν και ανθρώπους που θέλουν να οργανώσουν ένα βασικό απόθεμα για το σπίτι τους.