Κιρμικίρογλου: Κώδικας σεβασμού στους ασθενείς με καρκίνο - iefimerida.gr

Μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία προωθεί η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, με τη συγκρότηση 17μελούς ομάδας εργασίας για τη διαμόρφωση Κώδικα Δεοντολογίας σχετικά με τον τρόπο που τα ΜΜΕ αναφέρονται στον καρκίνο.

Την προεδρία της ομάδας αναλαμβάνει ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Κιρμικίρογλου, ενώ στη σύνθεσή της συμμετέχουν η Λίλιαν Βιλδιρίδη από το Υπουργείο Υγείας, η Θεοπίστη Κρυσταλλίδου από τη WinCancer, ο Γιώργος Καπετανάκης από την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), καθώς και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

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Η συμμετοχή θεσμικών φορέων, επιστημόνων και εκπροσώπων των ασθενών επιδιώκει να συνδυάσει την επιστημονική γνώση με την εμπειρία όσων βιώνουν καθημερινά τη νόσο.



Στόχος δεν είναι απλώς η διαμόρφωση ενός ακόμη κώδικα, αλλά η καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας υπεύθυνης ενημέρωσης, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των ασθενών και των οικογενειών τους.

Η πρωτοβουλία, με τίτλο «Η Δύναμη των Λέξεων», περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια με δημοσιογράφους και ερωτηματολόγια προς ασθενείς και φροντιστές, ώστε ο νέος κώδικας να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες τους. Γιατί, τελικά, η ποιότητα της ενημέρωσης δεν κρίνεται μόνο από την ακρίβεια των ειδήσεων, αλλά και από την ευαισθησία με την οποία μεταδίδονται.