Κίνηση στους δρόμους: Προβλήματα στην Ποσειδώνος λόγω σύγκρουσης οχημάτων -Πού υπάρχουν καθυστερήσεις - iefimerida.gr

 Κίνηση στους δρόμους: Προβλήματα στην Ποσειδώνος λόγω σύγκρουσης οχημάτων -Πού υπάρχουν καθυστερήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Προβλήματα στην Ποσειδώνος λόγω σύγκρουσης οχημάτων -Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Λεωφόρος Ποσειδώνος
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με δυσκολία γίνεται η κίνηση των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από το απόγευμα της Τετάρτης.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος της πλατείας Κρήτης στη Γλυφάδα, με αποτέλεσμα να επικρατεί μποτιλιάρισμα. 

Με δυσκολία γίνεται η κίνηση και στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου κυρίως, από του Ρέντη ως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αρκετή κίνηση υπάρχει και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ύψος του Χαλανδρίου.

