Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Μεσογείων -Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - iefimerida.gr

Αυξημένη είναι και σήμερα, το πρωί της Τετάρτης, η κίνηση στους δρόμους της Αττικής.

Ειδικότερα, σε χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό, από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι το Αιγάλεω, στο ρεύμα ανόδου και καθόδου.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στην Λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Άλσους Συγγρού μέχρι το "President" στο ρεύμα ανόδου και από το Κολλέγιο Αθηνών μέχρι την Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα καθόδου.

Κίνηση εντοπίζεται και στη Λεωφόρο Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής μέχρι και το «Ερρίκος Ντυνάν» στο ρεύμα ανόδου και καθόδου.

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών εντοπίζονται στην Αττική Οδό στην έξοδο για Λαμία και 10-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Παράλληλα, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών παρατηρούνται από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας και 10-15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Δείτε live ΕΔΩ την κίνηση στους δρόμους της Αττικής.