 Κίνηση: Ακόμα μία μέρα «κόκκινος» ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα σε Συγγρού, Κηφισίας - Προβλήματα και στην Αττική Οδό - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Ακόμα μία μέρα «κόκκινος» ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα σε Συγγρού, Κηφισίας - Προβλήματα και στην Αττική Οδό

Κίνηση στον Κηφισό
Φωτογραφία: EUROKINISSI / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται σε λεωφόρο Συγγρού, Μεσογείων και Κηφισίας, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Αθηνών.

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Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως.

Προβλήματα και στην Αττική Οδό

Επιπλέον, προβλήματα στην κυκλοφορία παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις να διαμορφώνονται ως εξής:

Προς Αεροδρόμιο, παρατηρούνται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία.

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Προς Ελευσίνα, 10 έως 15 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία.

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