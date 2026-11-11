Κίνηση: Στο «κόκκινο»... όλη η Αθήνα - Καθυστερήσεις σε Κηφισό, κέντρο Αθήνας, Αττική Οδό - iefimerida.gr

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, στην παραλιακή και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τετάρτης (11/11), με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

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Στο επίκεντρο της κυκλοφοριακής συμφόρησης ο Κηφισός, όπου σε άνοδο και κάθοδο τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Η δυσκολία εντοπίζεται κυρίως στο τμήμα από το ύψος της Πέτρου Ράλλη έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σε ποια άλλα σημεία είναι αυξημένη η κίνηση

Αυξημένη η κίνηση και στην Αθηνών-Κορίνθου και τη Λεωφόρο Αθηνών, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της πόλης. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα εξόδου από την Αθήνα έως τον κόμβο Καλυφτάκη, αλλά και στην αντίθετη κατεύθυνση, προς το κέντρο. Επιβαρυμένη η κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Δύσκολη η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας, όπου αυξημένο φόρτο παρουσιάζουν αρκετοί δρόμοι και τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

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Προβλήματα καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, όπως και στη Βασιλίσσης Σοφίας και στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καλλιρρόης και Συγγρού.

Επιβαρυμένη παραμένει η κυκλοφορία στο λιμάνι του Πειραιά και στους δρόμους γύρω από αυτό, ενώ με καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος.

Κκαθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί θα συναντήσουν καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας, στην Περιφερειακή Υμηττού.

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Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15-20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και τα 25-30 λεπτά στο τμήμα από Φυλής έως Κηφισίας.