 Κίνηση στους δρόμους: Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός, η βροχή «κοκκίνισε» όλη την Αθήνα -Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό - iefimerida.gr
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Κίνηση στους δρόμους: Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός, η βροχή «κοκκίνισε» όλη την Αθήνα -Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Κίνηση: Απέραντο «πάρκινγκ» ο Κηφισός
Κίνηση: Απέραντο «πάρκινγκ» ο Κηφισός / ΕΡΤ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων από το πρωί σε πολλούς δρόμους της Αττικής, καθώς η βροχή επιβαρύνει την κίνηση, με τον Κηφισό να έχει μετατραπεί για ακόμη μία ημέρα σε ένα απέραντο «πάρκινγκ».

Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας, από το Χαλάνδρι έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, καθώς και σε Πατησίων και λεωφόρο Γαλατσίου.

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Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο προς Λαμία κυμαίνονται από 15 έως 20 λεπτά.

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Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία και 5 έως 10 λεπτών στο τμήμα από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

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