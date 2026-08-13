Στα «ύψη» η κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας -Στα 46.959.903 οι επιβάτες στο 7μηνο του 2026 - iefimerida.gr

Πάνω από 1.200.000 επιπλέον επιβάτες πέρασαν από το σύνολο των αεροδρομίων της χώρας κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, φτάνοντας τα 46.959.903 άτομα συνολικά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατέγραψε άνοδο 5,1% το επτάμηνο του 2026. Το σύνολο των διακινηθέντων επιβατών ανήλθε στους 6.990.875, έναντι 6.653.887 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ειδικά για τον Ιούλιο του 2026, η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της ΥΠΑ παρουσίασε αύξηση 3,7%. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου διακίνησε 1.750.263 επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 3,3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, η επιβατική κίνηση για το επτάμηνο αυξήθηκε κατά 4,9%. Συγκεκριμένα, διακινήθηκαν 46.959.903 επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία του τομέα σε εθνικό επίπεδο για το πρώτο μισό του έτους.

Αντίστοιχη αύξηση, της τάξης του 4,4%, καταγράφηκε και στον αριθμό των πτήσεων για το σύνολο των αεροδρομίων της χώρας. Το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 357.925 πτήσεις, έναντι 342.922 το 2025.

Νέα υψηλά επίπεδα, με άνοδο 5,1%, κατέγραψε το επτάμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία), σε σχέση με το 2025.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 ανήλθε στους 6.990.875 επιβάτες, έναντι 6.653.887 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

ΥΠΑ: 1.750.263 επιβάτες στο Ηράκλειο

Ο Ιούλιος του 2026 παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης 3,7%, συνολικά και για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ. Ενδεικτικά, το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου, που εξυπηρέτησε και τον Ιούλιο τους περισσότερους ταξιδιώτες, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 3,3% και διακίνησε 1.750.263, έναντι 1.693.791 επιβατών πέρυσι τον ίδιο μήνα.

Σημαντική ανοδική πορεία και στα 39 αεροδρόμια της χώρας (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ)

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Αύξηση 4,9%, προκύπτει και στην επιβατική κίνηση, για το επτάμηνο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις. Συγκεκριμένα, έφτασε τα 46.959.903, έναντι 44.749.213 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Άνοδος και στις αφίξεις-αναχωρήσεις

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 4,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ειδικότερα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 357.925 πτήσεις, έναντι 342.922 πτήσεων πέρυσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

