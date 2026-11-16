Έξι μήνες έχουν περάσει από τη μυστηριώδη εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεσίτριας Γιου Τινγκ από τη Λούτσα, χωρίς να έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος της.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ ο σύζυγός της εκφράζει φόβους ότι η γυναίκα δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως μέσα από τηλεφωνικές συνομιλίες που καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού της, λίγο πριν εξαφανιστεί. Σύμφωνα με το Mega, η 50χρονη συζητούσε στις 19 Μαΐου για αγοραπωλησίες εκκλησιαστικών ακινήτων, ενώ σε άλλη κλήση αναφερόταν σε σημαντικό ραντεβού που είχε προγραμματιστεί για το πρωί της 20ής Μαΐου, ημέρα της εξαφάνισής της.

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Την ίδια ώρα, αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από τη θυρίδα με τις 100.000 ευρώ, τη λίστα με τα 10 κινητά τηλέφωνα και έναν Κινέζο συνεργάτη της, ο οποίος θεωρείται πιθανός σημαντικός μάρτυρας, αλλά παραμένει επίσης άφαντος εδώ και έξι μήνες.

Ο διάλογος

«Όχι μία βόλτα, θα πάμε στο γραφείο του. Σήμερα έχουμε δύο, ποιος φταίει; Τότε να πάμε και τότε θα πληρώσει», ακούγεται να λέει στο τηλέφωνο η 50χρονη. Ο σύζυγός της αποκάλυψε πως αυτή η συνομιλία αφορούσε κάποια εκκλησιαστικά ακίνητα που ήθελε να πουλήσει με μια Αλβανίδα μεσίτρια.

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Οι τελευταίες κλήσεις



Σύμφωνα με το «LiveNews», η Γιου Τινγκ είχε μιλήσει και άλλες φορές στο κινητό παραμονή της εξαφάνισής της και όχι μόνο το απόγευμα της 19ης Μαΐου.

Το ρολόι δείχνει 09:39 το πρωί και η Γιου Τινγκ κατεβαίνει τις σκάλες μιλώντας στο κινητό.

Η κλήση κρατά αρκετά λεπτά. Η 50χρονη συνομιλεί με κάποιον στα κινέζικα για ένα πολύ σημαντικό ραντεβού που έπρεπε να γίνει το πρωί της 20ης Μαΐου. Δηλαδή, το πρωί της μέρας που εξαφανίστηκε.

«Είναι γι' αυτή τη συνάντηση. Εφόσον συμφωνεί το ίδιο ενδιαφερόμενο άτομο, τότε δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα. Κι εκείνος συμφωνεί, συμφωνεί», λέει.

Συμφωνεί πως πρέπει να συναντηθούν «σήμερα» κιόλας. Όμως η Γιου Τινγκ το σκέφτεται λίγο και ζητά το ραντεβού να γίνει την επόμενη μέρα στις 20 του μήνα. «Αχ, περίμενε λίγο… Σήμερα δεν γίνεται. Σήμερα είναι… περίμενε λίγο… Τρίτη. Λοιπόν, αύριο, Τετάρτη 20 του μήνα, στις 9 η ώρα θα πάω. Θα έχω τελειώσει γύρω στις 12».

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Η Γιου Τινγκ λέει στον συνομιλητή της πως θα πάει μόνη στο σημείο συνάντησης και μετά θα τον ειδοποιήσει για να πάει κι εκείνος.

«Θα επικοινωνήσω μαζί σου, άσε με να το κανονίσω πρώτα, και μετά θα έρθεις, εντάξει; Εγώ θα πάω νωρίτερα· Γιατί έχω εξετάσεις στις 9, από τις 9 μέχρι τις 11. Δεν θα αργήσω πολύ. Δεν θα αργήσω, όχι. Οπότε αν το ραντεβού στην τράπεζα είναι στις 09:00, το πολύ μέχρι τις 10:00 θα έχω τελειώσει».

Ο διάλογος σε έντονο ύφος

Στις 10:09 η Γιου Τινγκ μιλά και πάλι στο τηλέφωνο, χωρίς να μπορεί να γίνει διακριτό αν μιλάει στο ίδιο πρόσωπο.

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«Ποια είμαι εγώ, δηλαδή; Εσείς ξοδέψατε όλα αυτά τα χρήματα για τον εαυτό σας. Εγώ δεν πήρα ούτε δεκάρα. Γιατί να πρέπει να πληρώσω εγώ τα χρέη σου;».

Η συνομιλία συνεχίζεται σε έντονο ύφος.

«Όπως είπα, όταν τα χρήματα είχαν μπει στον λογαριασμό παλαιότερα, εσείς τα είχατε ήδη χρησιμοποιήσει. Στην τελική, εσύ έβγαλες χρήματα» λέει στον συνομιλητή της.

Το οπτικοακουστικό υλικό βρίσκεται στα χέρια των Αρχών που προσπαθούν να καταλάβουν αν το ραντεβού που είχε προγραμματίσει στις 12 το μεσημέρι και η έντονη διαμάχη που είχε για τα οικονομικά έχει τελικά σχέση με τη μυστηριώδη εξαφάνισή της.