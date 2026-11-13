Κινέτα: Συνελήφθη 47χρονος που έκρυβε ακατέργαστη κάνναβη σε σπηλιά, δείτε φωτογραφίες

Στη σύλληψη 47χρονου για κατοχή και διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης, την οποία απέκρυπτε σε σπήλαιο στην Κινέτα Αττικής, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Από την επιχείρηση της αστυνομίας κατασχέθηκαν συνολικά 12,6 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:﻿

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη, απογευματινές ώρες της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, 47χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

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Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων και ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση, κατοχή και περαιτέρω διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης σε διάφορα άτομα, στις περιοχές των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας και της Αττικής.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, ο 47χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη εντός σπηλαίου στην Κινέτα Αττικής, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε αποκρύψει ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους.

Κατά τις έρευνες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

6.600- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-6.000- γραμμάρια κλώνων ακατέργαστης κάνναβης,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας,

-2- συσκευές διακοπής εκπομπής σήματος (jammer),

συσκευή παρακολούθησης,

-2- ηλεκτρικοί κενωτές αέρος,

συσκευασία εξαγωγής ελαίου κάνναβης,

μεταλλικό ταψί και

ηλεκτρικό μπλέντερ.

Ο συλληφθείς, ο οποίος στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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