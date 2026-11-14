Κινέτα: Πώς οι Αρχές συνέλαβαν τον 47χρονο που έκρυβε ακατέργαστη κάνναβη σε σπηλιά -Μια ανώνυμη καταγγελία αποκάλυψε τη δράση του

Νέες πληροφορίες φέρνει στη δημοσιότητα το iefimerida, σχετικά με τη δράση του 47χρονου Αλβανού, που είχε δημιουργήσει μια φυσική κρύπτη, όχι μόνο για αποθήκευση ναρκωτικών, αλλά και με εξοπλισμό για την επεξεργασία τους, μέσα σε σπήλαιο στην περιοχή της Κινέτας.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ, έφτασαν στα ίχνη του 47χρονου, ύστερα από πληροφορίες από άτομο που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, σύμφωνα με τις οποίες «υπήκοος Αλβανίας, ηλικίας 45 ετών περίπου, κανονικής σωματικής διάπλασης με κοντά γκρίζα μαλλιά, διακινεί διακινεί ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή των Αγίων θεοδώρων, της Κινέτας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής».

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Η πληροφορία ανέφερε ότι πωλεί ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης έναντι των 2.500 ευρώ το κιλό. Αφού τον ταυτοποίησαν και τον εντόπισαν, έγιναν η… σκιά του.

Πώς έφτασε η ΕΛ.ΑΣ. στη σύλληψη του 47χρονου

Το πρωί της 11ης Νοεμβρίου τον είδαν να κινείται προς τη σπηλιά και να μπαίνει σε αυτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος μετέβη σε κτηνοτροφική μονάδα , σε ορεινή περιοχή πλησίον του οικισμού Γαλήνη. Εκεί παρέμεινε για μισή ώρα περίπου συνομιλώντας με ένα ανδρόγυνο κτηνοτρόφων. Εν συνεχεία αποχώρησε από εκεί και μετέβη σε έτερη κτηνοτροφική μονάδα. Αφού εξήλθε ύστερα από λίγα λεπτά παραμονής, κινήθηκε πεζός και εισήλθε σε σπήλαιο που υπήρχε σε κοντινή απόσταση, όπου παρέμεινε για μισή περίπου.

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Οι αστυνομικοί της Δίωξης λίγη ώρα αργότερα τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Εξετάστηκε ο ρόλος των κτηνοτρόφων, καθώς εκτιμήθηκε ότι μπορεί να του παρείχαν κάποιου είδους κάλυψη, ωστόσο φέρονται να υποστήριξαν ότι τους επισκέφθηκε για την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων.

Το ποινικό παρελθόν του 47χρονου -Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Το 2020, ο 47χρονος είχε κατηγορηθεί ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που καλλιεργούσε και διακινούσε ακατέργαστη κάνναβη, είχαν κατασχεθεί σχεδόν 3.500 δενδρύλλια κάνναβης και 4,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Κατά την τωρινή του σύλληψη, εντοπίστηκαν στην κατοχή του, μεταξύ άλλων, και δύο συσκευές παρεμβολής σήματος, γνωστές ως jammers, έτσι ώστε σε περίπτωση που τον παρακολουθούσαν οι Αρχές να μπορούσε να διακόπτει το σήμα από άλλες συσκευές εντοπισμού που ενδεχομένως να του είχαν τοποθετήσει.

Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έκρυβε στο σπίτι του τα ναρκωτικά αλλά στη σπηλιά, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έπαιρνε πολλά μέτρα αντι-παρακολούθησης προκειμένου να μην οδηγηθεί ξανά στη φυλακή λόγω του παρελθόντος του.

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Ο ίδιος δεν θέλησε να απαντήσει σε καμία ερώτηση των αστυνομικών της Δίωξης. Τη Δευτέρα αναμένεται η απολογία του ενώπιον της 2ης ανακρίτριας ναρκωτικών.