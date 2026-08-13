Κινέτα: 75χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα - iefimerida.gr

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Κινέτας, όπου ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με το korinthos.tv, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα.

Άμεσα, στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 75χρονος παραλήφθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Λιμενικό.