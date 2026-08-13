Κινέτα: 75χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα - iefimerida.gr

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Κινέτας, όπου ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του.
Σύμφωνα με το korinthos.tv, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα.
Άμεσα, στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο 75χρονος παραλήφθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Λιμενικό.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο