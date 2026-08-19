Κίνδυνος φωτιάς: Τα χαμηλά μποφόρ «έβαψαν» μπλε τον χάρτη σε όλη τη χώρα - iefimerida.gr

Σε πιο ήπια επίπεδα υποχωρεί σήμερα, Τετάρτη 20/8, ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς, καθώς οι χαμηλές εντάσεις των ανέμων περιορίζουν την επικινδυνότητα στη χώρα.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όλες οι περιοχές της Ελλάδας βρίσκονται σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 2, που αντιστοιχεί σε μέση επικινδυνότητα.

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Οι πολίτες καλούνται να παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.

Μεταξύ άλλων, εξακολουθεί να απαγορεύεται η καύση σκουπιδιών, ξερών χόρτων και άλλων υλικών σε υπαίθριους χώρους.

Παράλληλα, συνιστάται η αποφυγή εργασιών στην ύπαιθρο με μηχανήματα ή εργαλεία που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες και να οδηγήσουν στην εκδήλωση πυρκαγιάς.

47 πυρκαγιές μέσα σε ένα 24ωρο

Η Πυροσβεστική αντιμετώπισε το τελευταίο 24ωρο 47 πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

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Από αυτές, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, πριν λάβουν μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η σημερινή εικόνα είναι σαφώς καλύτερη ως προς τον δείκτη επικινδυνότητας, ωστόσο η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία παραμένουν σε επιφυλακή.