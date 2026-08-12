Τραγωδία στην Κίμωλο: Νεκρός 17χρονος μετά από ηλεκτροπληξία σε μπάνιο σπιτιού -Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση - iefimerida.gr

Τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία βρήκε ένας 17χρονος την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι όπου έμενε στην Κίμωλο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στο σπίτι όπου διέμενε ο ανήλικος μαζί με τη μητέρα του. Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Οι πρώτες εκτιμήσεις, με βάση το ίδιο δημοσίευμα, στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσίφωνα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου, ωστόσο, αναμένεται να προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση και τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Αστυνομία.

Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Το σπίτι φέρεται να είναι παλαιάς κατασκευής, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλεκτρολογική του εγκατάσταση χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1970.

Μάλιστα, με βάση όσα μεταδίδει το τοπικό Μέσο, ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής που αποτελεί μηχανισμό ασφαλείας.

Η σορός του 17χρονου μεταφέρεται από την Κίμωλο στον Πειραιά, όπου σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.