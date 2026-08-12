Κίμωλος: «Με το που έπιασε το τηλέφωνο του μπάνιου τελείωσε», δήλωσε συγγενής του νεκρού 17χρονου -Τι είπε ο δήμαρχος για το πιστοποιητικό - iefimerida.gr

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Κίμωλο ο θάνατος του 17χρονου, που έπαθε ηλεκτροπληξία την περασμένη Κυριακή, όταν πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι όπου έμενε με τη μητέρα του.

Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις καλοκαιρινές διακοπές. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού και ειδικότερα στο ενδεχόμενο να υπήρξε βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσίφωνα.

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Τα ακριβή αίτια του θανάτου, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, ενώ το οίκημα είναι αποκλεισμένο από την ΕΛΑΣ.

«Με το που μπήκε μέσα και έπιασε το τηλέφωνο του μπάνιου τελείωσε», λέει συγγενής του θύματος

Στον Alpha μίλησε συγγενής του 17χρονου, ο οποίος ανέφερε ότι «με το που μπήκε μέσα και έπιασε το τηλεφωνάκι του μπάνιου τελείωσε». Επιπλέον, είπε ότι το σπίτι «καλοκαιρινό ήταν» και «ερχόντουσαν για λίγες ημέρες».

«Παλιό σπίτι, που πριν κάμποσα χρόνια είχε να γίνει ανακαίνιση», πρόσθεσε.

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Τι λέει ο δήμαρχος Κιμώλου για τον διάλογο με τη μητέρα του 17χρονου και το πιστοποιητικό ασφαλείας



Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Κιμώλου, Κωνσταντίνος Βεντούρης, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος και είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας για το σπίτι, αναφέρθηκε στον διάλογο που είχε με τη μητέρα του παιδιού.

«Της λέω, "ρε παιδί μου, δεν είχε τίποτα; Μήπως είχες αυτές τις μέρες κάνα τσίμπημα, τίποτα στο μπάνιο;" Μου λέει “το χρησιμοποιούσαμε όσες ημέρες ήταν εδώ και δεν είχαμε κανένα θέμα”» είπε αρχικά, και συνέχισε:

«Ό,τι έγινε, έγινε ακαριαία. Είναι μια παλιά κατοικία, του '70 κατασκευασμένη, πιθανόν μπορεί και πιο παλιά. Το μπάνιο είναι εξωτερικό, εκτός κτιρίου».

Σε ερώτηση που δέχτηκε για το αν μετάνιωσε που είχε δώσει την πιστοποίηση για την αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, ο δήμαρχος του νησιού απάντησε: «Ε, φυσικά. Εάν το ήξερα, θα το είχα δώσει;».