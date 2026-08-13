Κίμωλος: «Με χτυπάει και μένα το ρεύμα» έλεγε στον γιατρό η μητέρα του 17χρονου που πέθανε από ηλεκτροπληξία - iefimerida.gr

Σοκαρισμένη παραμένει η Κίμωλος από την τραγωδία με τον 17χρονο, που πέθανε από ηλεκτροπληξία στο μπάνιο, κατά τη διάρκεια των διακοπών με την οικογένειά του.

Την ώρα που οι Αρχές ερευνούν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, το πιστοποιητικό της οποίας είχε υπογράψει ο δήμαρχος του νησιού, που είναι ηλεκτρολόγος, αίσθηση προκαλεί η περιγραφή του γιατρού αναφορικά με το τηλεφώνημα της μητέρας του παιδιού.

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«Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα το μεσημέρι ότι βρήκε το παιδί της στην ντουζιέρα του μπάνιου, που βρισκόταν έξω από το σπίτι -ένα δωματιάκι έξω από το σπίτι-, χωρίς να αναπνέει. Μου είπε ότι μάλλον είχε πάθει ηλεκτροπληξία» είπε αρχικά στο Star ο Αγαπητός Ξάνθης, διευθυντής ΕΣΥ, μετακινούμενος γιατρός περιφερειακού πολυδύναμου ιατρείου Κιμώλου, και συνέχισε:

«Της λέω εκείνη την ώρα “πού το ξέρετε; Τι ηλεκτροπληξία; Πείτε μου γρήγορα”. Μου λέει “με χτυπάει και εμένα το ρεύμα αυτή τη στιγμή”. Της λέω “κλείστε κατευθείαν τον γενικό”. Την ώρα που της το έλεγα, μου λέει η γυναίκα “τώρα δεν έχω ρεύμα”. Έπεσε εκείνη την ώρα. Και ευτυχώς που συνέβη γιατί, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είχε πάθει ηλεκτροπληξία και αυτή και να είχαμε δύο δράματα».

Κίμωλος: Το σπίτι έχει σφραγιστεί από την Αστυνομία

Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν την περασμένη Κυριακή στο σπίτι όπου διέμενε ο ανήλικος μαζί με τη μητέρα του. Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις καλοκαιρινές διακοπές.

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Το σπίτι, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, έχει σφραγιστεί από την Αστυνομία, ενώ οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροτομής, καθώς και τα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης που έχει ήδη διαταχθεί.

