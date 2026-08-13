Κίμωλος: Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού όπου πέθανε ο 17χρονος -«Ό,τι έγινε, έγινε ακαριαία» - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από ηλεκτροπληξία στην Κίμωλο.



Ο ανήλικος, που είχε έρθει για διακοπές με την οικογένειά του από την Ιρλανδία στην Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, υπέστη ηλεκτροπληξία όταν μπήκε να κάνει μπάνιο.



Το σπίτι όπου σημειώθηκε η τραγωδία έχει σφραγιστεί από την Αστυνομία, ενώ οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και τα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης που έχει ήδη διαταχθεί.



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Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και ένα παλαιότερο πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί στον θερμοσίφωνα του σπιτιού, πριν από περίπου δύο χρόνια. Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε μεταβεί στο ακίνητο ηλεκτρολόγος, ο τωρινός δήμαρχος της Κιμώλου, ο οποίος φέρεται να είχε προχωρήσει σε έλεγχο της εγκατάστασης και να είχε εκδώσει πιστοποιητικό ασφαλείας.

Κίμωλος: «Με το που έπιασε το τηλεφωνάκι του μπάνιου τελείωσε», λέει συγγενής του 17χρονου

Από την πλευρά της η μητέρα του 17χρονου καταγγέλλει ότι στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού δεν υπήρχε ρελέ ασφαλείας, στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.



Συγγενής του 17χρονου, μιλώντας στον Alpha, υποστήριξε ότι «με το που μπήκε μέσα και έπιασε το τηλεφωνάκι του μπάνιου τελείωσε». Επιπλέον, είπε ότι το σπίτι «καλοκαιρινό ήταν» και «ερχόντουσαν για λίγες ημέρες».

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«Παλιό σπίτι, που πριν από κάμποσα χρόνια είχε να γίνει ανακαίνιση», πρόσθεσε.



Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναμένουν την προσκόμιση εγγράφων και πιστοποιητικών που αφορούν το ακίνητο, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970.

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής και τα σχετικά έγγραφα που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να δώσουν απαντήσεις και να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.



Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Κιμώλου, Κωνσταντίνος Βεντούρης, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος και είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας για το σπίτι, αναφέρθηκε στον διάλογο που είχε με τη μητέρα του παιδιού.

«Της λέω, "ρε παιδί μου, δεν είχε τίποτα; Μήπως είχες αυτές τις μέρες κάνα τσίμπημα, τίποτα στο μπάνιο;" Μου λέει “το χρησιμοποιούσαμε όσες ημέρες ήμασταν εδώ και δεν είχαμε κανένα θέμα”» είπε αρχικά, και συνέχισε:

«Ό,τι έγινε, έγινε ακαριαία. Είναι μια παλιά κατοικία, του '70, πιθανόν μπορεί και πιο παλιά. Το μπάνιο είναι εξωτερικό, εκτός κτιρίου».

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Σε ερώτηση που δέχτηκε για το αν μετάνιωσε που είχε δώσει την πιστοποίηση για την αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, ο δήμαρχος του νησιού απάντησε: «Ε, φυσικά. Εάν το ήξερα, θα το είχα δώσει;».