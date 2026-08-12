Κίμωλος: «Δεν υπήρχε ρελέ ασφαλείας» λέει η μητέρα του 17χρονου που σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία -Ο δήμαρχος είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας - iefimerida.gr

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με τον τραγικό θάνατο 17χρονου από ηλεκτροπληξία στην Κίμωλο,﻿ την ώρα που έκανε μπάνιο.

Το σπίτι όπου έχασε τη ζωή του την Κυριακή ο 17χρονος έχει σφραγιστεί από την αστυνομία, ενώ σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροτομή.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από δύο χρόνια είχε καταγραφεί πρόβλημα στον θερμοσίφωνα του εν λόγω σπιτιού. Πιστοποιητικό ασφαλείας για το σπίτι είχε δώσει

ο δήμαρχος του νησιού, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος.

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Τι υποστηρίζει η μητέρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η μητέρα, δεν υπήρχε ρελέ ασφαλείας στον ηλεκτρικό πίνακα.

Ήδη έχει οριστεί πραγματογνώμονας, ενώ οι αστυνομικοί αναμένουν προσκόμιση εγγράφων και άλλων πιστοποιητικών του σπιτιού, το οποίο έχει κατασκευαστεί το 1970.

Η οικογένεια του 17χρονου μένει στην Ιρλανδία και ο νεαρός είχε έρθει στην Κίμωλο μαζί με τη μητέρα του, η οποία κατάγεται από το νησί, για να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.