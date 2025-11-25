Θλίψη: 47χρονος αντισυνταγματάρχης κατέρρευσε και πέθανε στη Λέσχη Αξιωματικών στο Κιλκίς - iefimerida.gr

Θλίψη σκέπασε τις Ένοπλες Δυνάμεις, μετά τον αιφνίδιο θάνατο αντισυνταγματάρχη στη Λέσχη Αξιωματικών Κιλκίς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το kranos.gr, ο 47χρονος αξιωματικός, απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Τάξης 2001, κατέρρευσε ξαφνικά εντός της ΛΑΦ. Οι συνάδελφοί του έσπευσαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και οργανώθηκε άμεση διακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ιδιαίτερα αγαπητός ο αντισυνταγματάρχης που κατέρρευσε στο Κιλκίς

Η είδηση προκάλεσε θλίψη στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και σε όσους είχαν συνεργαστεί μαζί του, καθώς είχε υπηρετήσει ως Διοικητής του 506 Μ/Κ στο Πολύκαστρο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και καταξιωμένος στην υπηρεσία του.