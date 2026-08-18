Σε κλίμα οδύνης στο Αίγιο το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλο [εικόνες] - iefimerida.gr

Στο Αίγιο τελέστηκε η κηδεία του δημοσιογράφου Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλου, που έφυγε την Κυριακή από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών.
Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στο Αίγιο.
Στο Αίγιο η κηδεία του Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλου
Συγγενείς και φίλοι έσπευσαν στο Αίγιο για το τελευταίο «αντίο». Παρών και ο αδελφός του, Μάκης Τριανταφυλλόπουλος.
Δείτε εικόνες:
Φωτογραφίες: INTIME NEWS / ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο