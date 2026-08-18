 Σε κλίμα οδύνης στο Αίγιο το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλο [εικόνες] - iefimerida.gr
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Σε κλίμα οδύνης στο Αίγιο το τελευταίο «αντίο» στον Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλο [εικόνες]

Μακης Τριανταφυλλόπουλος στην κηδεία του αδελφού του
Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος στην κηδεία του αδελφού του, Σωτήρη / INTIME NEWS / ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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Στο Αίγιο τελέστηκε η κηδεία του δημοσιογράφου Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλου, που έφυγε την Κυριακή από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών.

Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στο Αίγιο.

Στο Αίγιο η κηδεία του Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλου

Συγγενείς και φίλοι έσπευσαν στο Αίγιο για το τελευταίο «αντίο». Παρών και ο αδελφός του, Μάκης Τριανταφυλλόπουλος.

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Δείτε εικόνες:

Στο Αίγιο η κηδεία του Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλου
Στο Αίγιο η κηδεία του Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλου
Στο Αίγιο η κηδεία του Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλου
Στο Αίγιο η κηδεία του Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλου
Συγγενείς και φίλοι στο τελευταίο «αντίο»
Συγγενείς και φίλοι στο τελευταίο «αντίο»
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Συγγενείς και φίλοι στο τελευταίο «αντίο»
Συγγενείς και φίλοι στο τελευταίο «αντίο»
Μάκης Τριανταφυλλόπουλος
Μάκης Τριανταφυλλόπουλος
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μάκης Τριανταφυλλόπουλος
Μάκης Τριανταφυλλόπουλος

Φωτογραφίες: INTIME NEWS / ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

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