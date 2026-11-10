 Κιάτο: Στιγμές αγωνίας στον Προαστιακό, άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του - iefimerida.gr
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Κιάτο: Στιγμές αγωνίας στον Προαστιακό, άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο / Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
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Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας (9/11) σε συρμό του Προαστιακού, όταν επιβάτες εντόπισαν νεαρό άνδρα να έχει χάσει τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του δρομολογίου.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το περιστατικό έγινε αντιληπτό περίπου στο ύψος του Ζευγολατιού, με τους επιβάτες να ειδοποιούν τις αρμόδιες Αρχές.

Με την άφιξη του συρμού στον σταθμό του Κιάτου, στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό άνδρα και τον μετέφερε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί του ΑΤ Σικυωνίων.

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