Τραγικός θάνατος άνδρα στην Κέρκυρα -Τον χτύπησε κολώνα την ώρα που έκανε εργασίες - iefimerida.gr

Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί της Πέμπτης ένας άνδρας, περίπου 70 ετών, στην Κέρκυρα και πιο συγκεκριμένα περιοχή του Μαραθιά.

Σύμφωνα με το corfunews, ο άτυχος άνδρας έκανε εργασίες με σκαπτικό μηχάνημα σε χωράφι, όταν έπεσαν περίπου πέντε κολώνες του ΟΤΕ.

Στην προσπάθειά του να μετακινήσει μία, το καλώδιο κόπηκε και τον χτύπησε. Μεταφέρθηκε άμεσα στο ΚΥ Νότιας Κέρκυρας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε φωτογραφίες που κυκλοφορούν φαίνεται πως οι συγκεκριμένες κολώνες είχαν σαπίσει.