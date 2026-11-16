 Κέρκυρα: Οδηγός ΙΧ παρέσυρε μοτοσικλετιστή, τον εγκατέλειψε και ανατράπηκε λίγα μέτρα πιο κάτω
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Οδηγός ΙΧ παρέσυρε μοτοσικλετιστή, τον εγκατέλειψε και ανατράπηκε λίγα μέτρα πιο κάτω

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Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Κέρκυρα
Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Κέρκυρα

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Κέρκυρα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή και ο οδηγός του εγκατέλειψε τον τραυματισμένο δικυκλιστή, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Η πορεία του δεν είχε συνέχεια, καθώς λίγα μέτρα μακρύτερα έχασε τον έλεγχο του οχήματος και αυτό ανατράπηκε.

Όπως αναφέρει το corfutvnews.gr, το αυτοκίνητο παρέσυρε τον νεαρό μοτοσικλετιστή, ενώ αμέσως μετά το τροχαίο, ο οδηγός του ΙΧ δεν σταμάτησε για να διαπιστώσει την κατάσταση του δικυκλιστή ή να του προσφέρει βοήθεια, αλλά απομακρύνθηκε από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα.

Η πορεία του διακόπηκε λίγα μέτρα παρακάτω, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό από το όχημα, ενώ οι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας.

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