Ο καιρός… τρελάθηκε στην Κέρκυρα και έριξε αυγουστιάτικο χαλάζι [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια άκρως ασυνήθιστη εικόνα έκανε την εμφάνισή της στην Κέρκυρα, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, που δεν συνάδει με το καλοκαιρινό κλίμα.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Παρασκευής ο καιρός «απομακρύνθηκε» από το κλίμα της εποχής, με τη ζέστη να δίνει τη θέση της στο... χαλάζι και το σκηνικό να μη θυμίζει σε τίποτα καλοκαίρι.

Το παράξενο φαινόμενο, που δεν κράτησε πολύ, κατέγραψε η δημοσιογράφος της ιστοσελίδας kerkyrasimera Χριστίνα Χονδρογιάννη και το μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, μέσω ενός story που έκανε.

Δείτε βίντεο με χαλάζι στην Κέρκυρα, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου