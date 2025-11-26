 Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Αποκολλήθηκε τμήμα οροφής κολυμβητηρίου εν ώρα αγώνα - iefimerida.gr
Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Αποκολλήθηκε τμήμα οροφής κολυμβητηρίου εν ώρα αγώνα

Κέρκυρα
Αποκολλήθηκε τμήμα οροφής κολυμβητηρίου στην Κέρκυρα
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Κομμάτι πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την οροφή του κολυμβητηρίου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας.

Την ώρα εκείνη βρίσκονταν εκεί δεκάδες πολίτες, μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά.

Το κολυμβητήριο εκκενώθηκε καθώς η πυροσβεστική εκτίμησε πως, για να υπάρξει απόλυτη ασφάλεια, παρότι το πλεξιγκλάς είχε ξεκολλήσει από τον εξωτερικό χώρο του κολυμβητηρίου σύμφωνα με το corfutvnews, έπρεπε να αδειάσει ο χώρος κατά τη διαδικασία απομάκρυνσής του.

