Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Αποκολλήθηκε τμήμα οροφής κολυμβητηρίου εν ώρα αγώνα - iefimerida.gr

Κομμάτι πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την οροφή του κολυμβητηρίου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας.

Την ώρα εκείνη βρίσκονταν εκεί δεκάδες πολίτες, μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά.

Το κολυμβητήριο εκκενώθηκε καθώς η πυροσβεστική εκτίμησε πως, για να υπάρξει απόλυτη ασφάλεια, παρότι το πλεξιγκλάς είχε ξεκολλήσει από τον εξωτερικό χώρο του κολυμβητηρίου σύμφωνα με το corfutvnews, έπρεπε να αδειάσει ο χώρος κατά τη διαδικασία απομάκρυνσής του.