Κερατσίνι: Μηχανή συγκρούστηκε με σχολικό, έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα -Συνελήφθησαν οι αναβάτες - iefimerida.gr

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Κερατσίνι, όταν μία μοτοσικλέτα έπεσε πάνω σε σχολικό λεωφορείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μηχανή δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα αστυνομικές δυνάμεις να ξεκινήσουν καταδίωξη από τα Μέγαρα, όπου αγνόησε σήμα για να σταματήσει σε έλεγχο.
Ειδικότερα, το δίκυκλο κινήθηκε στην Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, και στη συνέχεια μπήκε στη Λεωφόρο Σχιστού για να καταλήξει στο Κερατσίνι.
Συνελήφθησαν οι αναβάτες της μηχανής -Τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση με το σχολικό λεωφορείο
Η μηχανή βρέθηκε στη Λεωφόρο Σαλαμίνος, όπου και έπεσε πάνω στο σχολικό, χωρίς να χτυπήσει κάποιο από τα παιδιά ή τους συνοδούς που ήταν εντός του λεωφορείου.
Βέβαια, οι αναβάτες της μηχανής τραυματίστηκαν και τελικά συνελήφθησαν έπειτα από μία επεισοδιακή καταδίωξη.
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