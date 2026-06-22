Κερατσίνι: Μηχανή συγκρούστηκε με σχολικό, έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα -Συνελήφθησαν οι αναβάτες - iefimerida.gr

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Κερατσίνι, όταν μία μοτοσικλέτα έπεσε πάνω σε σχολικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μηχανή δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα αστυνομικές δυνάμεις να ξεκινήσουν καταδίωξη από τα Μέγαρα, όπου αγνόησε σήμα για να σταματήσει σε έλεγχο.

Ειδικότερα, το δίκυκλο κινήθηκε στην Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, και στη συνέχεια μπήκε στη Λεωφόρο Σχιστού για να καταλήξει στο Κερατσίνι.

Συνελήφθησαν οι αναβάτες της μηχανής -Τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση με το σχολικό λεωφορείο

Η μηχανή βρέθηκε στη Λεωφόρο Σαλαμίνος, όπου και έπεσε πάνω στο σχολικό, χωρίς να χτυπήσει κάποιο από τα παιδιά ή τους συνοδούς που ήταν εντός του λεωφορείου.

Βέβαια, οι αναβάτες της μηχανής τραυματίστηκαν και τελικά συνελήφθησαν έπειτα από μία επεισοδιακή καταδίωξη.