Κερατσίνι: Βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο με τον 29χρονο -Η μηχανή που τρέχει με ταχύτητα και ο ήχος της πρόσκρουσης - iefimerida.gr

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, λίγο μετά τις 23:00, στο Κερατσίνι.



Οδηγός μηχανής, 29 ετών, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το iefimerida.gr, διακρίνεται η μηχανή (στο πάνω μέρος του βίντεο) να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα και αμέσως μετά να ακούγεται ο ήχος του τρακαρίσματος.

Άτομα που βρίσκονταν στο σημείο ακούγονται να φωνάζουν και να σπεύδουν να βοηθήσουν.

Δείτε το βίντεο:

Ο 29χρονος διακομίστηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου λίγο μετά υπέκυψε στα τραύματά του.