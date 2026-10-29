Κερατσίνι: Βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο με τον 29χρονο -Η μηχανή που τρέχει με ταχύτητα και ο ήχος της πρόσκρουσης - iefimerida.gr

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, λίγο μετά τις 23:00, στο Κερατσίνι.
Οδηγός μηχανής, 29 ετών, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Στο βίντεο που δημοσιεύει το iefimerida.gr, διακρίνεται η μηχανή (στο πάνω μέρος του βίντεο) να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα και αμέσως μετά να ακούγεται ο ήχος του τρακαρίσματος.
Άτομα που βρίσκονταν στο σημείο ακούγονται να φωνάζουν και να σπεύδουν να βοηθήσουν.
Δείτε το βίντεο:
Ο 29χρονος διακομίστηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου λίγο μετά υπέκυψε στα τραύματά του.
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