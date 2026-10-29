Τραγωδία στο Κερατσίνι: Νεκρός 29χρονος οδηγός μηχανής -Έπεσε σε σταθμευμένο όχημα - iefimerida.gr

Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 εχθές το βράδυ, όταν αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του στο Κερατσίνι.



Όπως μεταδίδει το Action24, ο 29χρονος κινούνταν επί της λεωφόρου Δημοκρατίας όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και έπεσε σε σταθμευμένο όχημα.

Κερατσίνι: Ο 29χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο όπου και κατέληξε

Ο 29χρονος με καταγωγή από τη Χιλή διακομίστηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο, όπου και κατέληξε.



Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές.