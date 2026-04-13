Άνδρας εγκλωβίστηκε σε λασπώδη περιοχή στην Κερασιά Ευβοίας -Τον εντόπισε πυροσβέστης εκτός υπηρεσίας - iefimerida.gr

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην περιοχή της Κερασιάς Ευβοίας, όταν άνδρας με εγκλωβίστηκε με το αυτοκίνητό του σε λασπώδη έκταση.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές και οδήγησε σε επιχείρηση διάσωσης υπό δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr, ο άνδρας, με καταγωγή από τη Πορτογαλία, φέρεται να έχασε τον προσανατολισμό του, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Η κατάσταση γρήγορα εξελίχθηκε σε επικίνδυνη, καθώς το έδαφος δεν του επέτρεπε να κινηθεί με ασφάλεια.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας από τη Λίμνη, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαργαρίτης. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή πυροσβέστη, ο οποίος, αν και εκτός υπηρεσίας, έσπευσε άμεσα για βοήθεια, αξιοποιώντας τη γνώση του για την περιοχή.

Ο πυροσβέστης, σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο, κατάφερε να εντοπίσει τον εγκλωβισμένο άνδρα μέσα στον βάλτο και να καθοδηγήσει τις υπόλοιπες δυνάμεις στο ακριβές σημείο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς ο άνδρας απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν φέρει σοβαρά τραύματα. Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.