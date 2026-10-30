Κεραμέως: Στην μείωση της ανεργίας έχουν συμβάλει καθοριστικά οι Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ - iefimerida.gr

Έναν από τους χαμηλότερους δείκτες ανεργίας που είχε ποτέ η χώρα, στο 7,4% , κάτω από 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019, έχει σήμερα η Ελλάδα, τονισε η Νίκη Κεραμέως.

Στα Ιωάννινα η Νίκη Κεραμέως

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως σε δηλώσεις της από τα Ιωάννινα, όπου πραγματοποιεί σειρά επισκέψεων σε δομές επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης.

Το πρόγραμμά της ξεκίνησε από την Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ , όπου επισήμανε την σπουδαιότητα της κατάρτισης των νέων στις Σχολές Μαθητείας. Μάλιστα υποστήριξε, πως στην μείωση της ανεργίας, «έχουν συμβάλει καθοριστικά οι Σχολές Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης» και κάλεσε ακόμη περισσότερους νέους να καταρτιστούν σε αυτές στις Σχολές, καθώς αποκτούν εφόδια για να βγουν δυναμικά στην αγορά εργασίας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κ. Κεραμέως τόνισε πως επιδίωξη είναι και η βελτίωση του υπηρεσιακού καθεστώτος των εκπαιδευτών. Μάλιστα ανέφερε ότι, πρώτη φορά στην ιστορία των ΔΥΠΑ, δρομολογούνται μόνιμοι διορισμοί των εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα προχωρούν έργα ενίσχυσης των εξοπλισμών και των υποδομών στις Σχολές Μαθητείας, ώστε οι καταρτιζόμενοι να έχουν ακόμη καλύτερες υπηρεσίες.

Στα Γιάννενα στην σχολή καταρτίζονται περισσότερα από 320 παιδιά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ