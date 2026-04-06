Κεραμέως για αύξηση κατώτατου μισθού: Ποιοι κερδίζουν από τα 920 ευρώ, τι αλλάζει σε μισθούς και ψηφιακή κάρτα - iefimerida.gr

Στην αύξηση του κατώτατου μισθού, στη διεύρυνση των συλλογικών συμβάσεων, στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αναφέρθηκε σήμερα η Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο ΕΡΤnews αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες για την επιστροφή Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό.

Κεραμέως για ΟΠΕΚΕΠΕ

Η υπουργός τοποθετήθηκε επίσης για τις πολιτικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι κάθε περίπτωση πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά, ενώ ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας.

Αναφερόμενη στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε την υπόθεση αναμφισβήτητα δυσάρεστη, σημειώνοντας όμως ότι δεν πρέπει να υπάρχει οριζόντια αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων.

Όπως είπε, από τα στοιχεία που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, απαιτείται προσοχή και εξέταση κάθε υπόθεσης ξεχωριστά, τόσο από τη Βουλή όσο και από τη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το σχετικό υλικό προήλθε από έρευνες των ελληνικών εισαγγελικών και διωκτικών αρχών, οι οποίες στη συνέχεια διαβίβασαν την υπόθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Η κυβέρνηση θα κριθεί το 2027»

Η υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει σταθερός στη θέση του για εξάντληση της τετραετίας. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση έχει λάβει καθαρή τετραετή εντολή και θα λογοδοτήσει στους πολίτες το 2027 για το κατά πόσο υλοποίησε τις δεσμεύσεις της.

Σύμφωνα με την ίδια, η χώρα έχει μπροστά της ανοιχτά μέτωπα, όπως οι διεθνείς εξελίξεις, οι ενεργειακές πιέσεις και οι προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης, και αυτό που προέχει είναι η συνέχιση της δουλειάς σε όλα τα επίπεδα.

Κατώτατος μισθός από τα 650 στα 920 ευρώ

Στο πεδίο των εργασιακών, η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι από την 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 41,5% σε σχέση με το 2019, όταν ήταν στα 650 ευρώ.

Όπως είπε, η φετινή αύξηση μεταφράζεται σε περίπου 560 ευρώ περισσότερα ετησίως για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ενώ συνολικά από το 2019 το επιπλέον ετήσιο εισόδημα φτάνει τα 2.780 ευρώ.

Η υπουργός ξεκαθάρισε ότι η αύξηση δεν λύνει από μόνη της όλα τα προβλήματα που προκαλεί η ακρίβεια, αποτελεί όμως ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ποιους επηρεάζει η αύξηση

Η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αφορά μόνο όσους αμείβονται άμεσα με αυτόν. Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, επηρεάζει και εργαζόμενους που λαμβάνουν τριετίες, καθώς και μια σειρά από επιδόματα, όπως επιδόματα γονικής άδειας, μητρότητας και άλλες παροχές που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Παράλληλα, από την 1η Απριλίου επηρεάζονται και οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι βλέπουν αύξηση 40 ευρώ. Συνολικά, η υπουργός εκτίμησε ότι οι ωφελούμενοι από την τελευταία αύξηση φτάνουν περίπου το 1,5 εκατομμύριο πολίτες.