Κεραμεικός: Ολοκληρώθηκε η έρευνα της Πυροσβεστικής στη μονοκατοικία όπου κατέρρευσε η οροφή -Δεν εντοπίστηκαν εγκλωβισμένοι - iefimerida.gr

Ολοκληρώθηκε η έρευνα των πυροσβεστικών δυνάμεων στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας, στον Κεραμεικό, έπειτα από κατάρρευση τμήματος της τοιχοποιίας της.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική δεν εντοπίστηκε εγκλωβισμένο άτομο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00, και στο σημείο, επί της οδού Κεραμεικού και Μεγαρέων κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καθώς και ένας σκύλος έρευνας και διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, για τον έλεγχο του χώρου.

Επίσης, στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ κινητοποιήθηκε ο δήμος Αθηναίων για την μεταφορά αδρανών υλικών εφόσον απαιτηθεί.

Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αθηνών.