 Κεραμεικός: Άνδρας έπεσε από τον 4ο όροφο και προσγείωθηκε σε πλάτωμα του 1ου -Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό» - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Κεραμεικός: Άνδρας έπεσε από τον 4ο όροφο και προσγείωθηκε σε πλάτωμα του 1ου -Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον «Ευαγγελισμό»

Κεραμείκος: Άνδρας έπεσε από τον 4ο όροφο και προσγείωθηκε σε πλάτωμα του 1ου
Κεραμείκος: Άνδρας έπεσε από τον 4ο όροφο και προσγείωθηκε σε πλάτωμα του 1ου
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα δυσάρεστο περιστατικό σημείωθηκε στην περιοχή του Κεραμεικού στην Αθήνα όταν ένας άνδρας έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 44χρονο ο οποίος διαμένει στο σημείο, κοντά στη συμβολή της Πλαταιών με την Αγησιλάου και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από το μπαλκόνι και προσγειώθηκε σε πλάτωμα (εξοχή) στον πρώτο όροφο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθώς δεν ήταν προσβάσιμο το σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική που με τη χρήση ειδικού γερανοφόρου οχήματος έφτασε στον άνθρωπο. Λίγα λεπτά αργότερα τον απεγκλώβισαν και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» και αναμένεται ενημέρωση για την κατάστασή του.

Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες με τρία οχήματα, μοτοσικλετιστής διασώστης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομικοί που διέκοψαν την κυκλοφορία και λαμβάνουν καταθέσεις για το συμβάν -το οποίο φαίνεται ότι πρόκειται για ατύχημα.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ πολυκατοικία Κεραμεικός Ατύχημα 4ος όροφος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ