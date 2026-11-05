Αυξημένη κατά 11,1% η κατανάλωση κρασιού στην Ελλάδα: Τα αποθέματα οίνου, τα στοιχεία της ΚΕΟΣΟΕ - iefimerida.gr

Αύξηση 11,1% παρουσίασε η κατανάλωση κρασιού στην Ελλάδα κατά την αμπελοοινική περίοδο 2025/2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις περί υποχώρησης της κατανάλωσης, οι οποίες είχαν συνδεθεί με τη μείωση των τιμών των οινοστάφυλων το φθινόπωρο του 2026.

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Η δηλωθείσα οινοπαραγωγή έφτασε τα 1.645.200 εκατόλιτρα

Σύμφωνα με την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων, η εγχώρια κατανάλωση διαμορφώθηκε σε περίπου 1,11 εκατ. εκατόλιτρα, έναντι 1 εκατ. εκατολίτρων την προηγούμενη περίοδο.

Ο υπολογισμός βασίζεται στα επίσημα στοιχεία για την παραγωγή, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τα αποθέματα οίνου. Ειδικότερα, τα αποθέματα στις 31 Ιουλίου 2026 ανήλθαν σε 2.012.529 εκατόλιτρα, έναντι 1.705.521 εκατολίτρων στην αρχή της περιόδου.

Η δηλωθείσα οινοπαραγωγή έφτασε τα 1.645.200 εκατόλιτρα, οι εισαγωγές τα 302.910 εκατόλιτρα και οι εξαγωγές τα 282.020 εκατόλιτρα, ενώ 247.000 εκατόλιτρα κατευθύνθηκαν σε βιομηχανικές χρήσεις.

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Παρά την αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, η κατά κεφαλήν κατανάλωση, η οποία διαμορφώθηκε στα 10,59 λίτρα, εξακολουθεί να παρουσιάζει διαχρονικά πτωτική πορεία.

Διευκρινίζεται επιπλέον οτι τα συγκεκριμένα μεγέθη προκύπτουν από τα επίσημα καταγεγραμμένα δεδομένα και δεν περιλαμβάνουν ενδεχόμενες αδήλωτες ποσότητες κρασιού από σταφύλια άλλων χρήσεων, όπως επιτραπέζια και σταφίδες.

Τα στοιχεία αφορούν την αμπελοοινική περίοδο που ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου 2026 και, επομένως, δεν αποτυπώνουν την πορεία της κατανάλωσης κατά τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, η αύξηση που καταγράφεται διαφοροποιείται από την εικόνα μειωμένης ζήτησης που είχε διαμορφωθεί στην αγορά, αναδεικνύοντας τη σημασία των επίσημων δεδομένων για την αποτίμηση των εξελίξεων στον αμπελοοινικό τομέα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ