Νέο Κέντρο Τεκμηρίωσης Ιστορίας και Πολιτισμού αποκτά η Θηρασιά -Μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις για την ταυτότητα του νησιού - iefimerida.gr

Η δημιουργία Κέντρου Τεκμηρίωσης Ιστορίας και Πολιτισμού στη Θηρασιά, συνολικού προϋπολογισμού 834.520 ευρώ, εντάχθηκε Στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027» με απόφαση του περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προβλέπει την κατασκευή και τον εξοπλισμό ενός σύγχρονου χώρου πολιτισμού στην περιοχή Μανωλάς του νησιού, με δικαιούχο τον Δήμο Θήρας.

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Στόχος της παρέμβασης είναι η διατήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Θηρασιάς, καθώς και η δημιουργία ενός χώρου που θα φιλοξενεί εκθέσεις, εκδηλώσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες για κατοίκους και επισκέπτες.

Κτιριακό συγκρότημα 326 τ.μ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα κατασκευαστεί κτιριακό συγκρότημα συνολικής επιφάνειας περίπου 326 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα περιλαμβάνει αίθουσα συγκέντρωσης κοινού, εκθεσιακό χώρο που θα επεκτείνεται σε υφιστάμενα μικρά σπηλαιώματα, αποθηκευτικούς και βοηθητικούς χώρους, κυλικείο και εγκαταστάσεις υγιεινής.

Παράλληλα, προβλέπεται η διαμόρφωση υπαίθριου χώρου περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων, με κερκίδες και ράμπα πρόσβασης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων σε εξωτερικό περιβάλλον.

Το Κέντρο θα αναπτυχθεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης περίπου 24,8 στρεμμάτων και θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη λειτουργία μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, αφιερωμένων στην ιστορία και την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα του νησιού.

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Στη χρηματοδότηση περιλαμβάνονται επίσης η προμήθεια του εξοπλισμού και οι συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, ώστε η εγκατάσταση να παραδοθεί πλήρως λειτουργική.

Έως τις 30 Ιουνίου 2030 η ολοκλήρωση

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, η έναρξη της πράξης έχει οριστεί για την 1η Δεκεμβρίου 2027, ενώ η ολοκλήρωσή της προβλέπεται έως τις 30 Ιουνίου 2030.

Το έργο εντάσσεται στην προτεραιότητα «Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών» του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021–2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΑΠΕ - ΜΠΕ