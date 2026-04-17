Κεφαλονιά: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου της Μυρτώς -Ψάχνουν ένοικους του καταλύματος, νέο πρόσωπο στο κάδρο - iefimerida.gr

Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον θάνατο της Μυρτώς στην Κεφαλονιά, για το βράδυ που έχασε τη ζωή της.

Περιπλέκεται το κουβάρι για τα πρόσωπα που είδαν ή συνομίλησαν με την Μυρτώ, τις τελευταίες ώρες πριν τον θάνατο της. Σύμφωνα με το MEGA, ο 66χρονος, με τον οποίο είχε κάνει βιντεοκλήση το μοιραίο βράδυ, είναι γνωστός του ενός εκ των κατηγορουμένων και συγκεκριμένα του 23χρονου φίλου της Μυρτώς.

Ο 66χρονος βρισκόταν στην Πρέβεζα ωστόσο είναι κάτοικος Αθηνών, πρώην σύμβουλος επιχειρήσεων, ο οποίος έχει καταθέσει αυτοβούλως στις Αρχές.

Ο ρόλος του 66χρονου

Ο ίδιος ανέφερε πως είχε συναντήσει τον 23χρονο μια φορά και ο νεαρός ήταν εκείνος που τον έβαλε σε ομαδική συνομιλία. Όπως ανέφερε δέχτηκε το μοιραίο βράδυ κλήση από την Μυρτώ και η οποία ισχυρίστηκε πως είναι άστεγη και χρειάζεται χρήματα.

«Με τον 23χρονο είχαμε επαφές κοινωνικού χαρακτήρα. Γνωριστήκαμε μέσω κοινής φίλης και στις 5 Απριλίου με συμπεριέλαβε σε μία κοινή συνομιλία στην εφαρμογή WHATSAPP» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε αυτήν τη συνομιλία συμμετέχουν ο 23χρονος, ο 66χρονος και η 19χρονη Μυρτώ. Οι συνομιλίες τους όπως λέει ήταν «κοινωνικού χαρακτήρα», μέχρι το μοιραίο εκείνο βράδυ όπου για πρώτη φορά η Μυρτώ καλεί σε βιντεοκλήση τον 66χρονο όχι όμως από την ομαδική τους.

«Στις 13 Απριλίου και περί ώρα 23:38 δέχθηκα μία βιντεοκλήση από την Μυρτώ. Η συνομιλία μας κράτησε 13 λεπτά. Η κοπέλα ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου ανέφερε ότι είχε φύγει από το σπίτι της και θα διανυκτέρευε στα παγκάκια».

«Η Μυρτώ μου είπε πως δεν είχε χρήματα και θα έμενε σε παγκάκια. Έτσι προσφέρθηκα να της στείλω χρήματα για να βρει κάπου να μείνει», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του.

Νέο πρόσωπο στο κάδρο

Το μυστήριο όμως πυκνώνει ακόμη περισσότερο καθώς ο 66χρονος στην κατάθεσή του ανέφερε πως στη βιντεοκλήση που έκανε με την Μυρτώ άκουσε ένα αντρικό όνομα το οποίο όμως δεν αντιστοιχεί σε κανέναν από τους τρεις κατηγορούμενους.

Η καταγγελία σε βάρος του 66χρονου για υπεξαίρεση 120.000 ευρώ

Παράλληλα, πληροφορίες του MEGA αναφέρουν πως ο 66χρονος κατηγορείται για υπεξαίρεση 120.000 ευρώ. Ο 46χρονος που προχώρησε σε καταγγελία εναντίον του μίλησε στην εκπομπή.

«Είχε, κάποια στιγμή, έρθει στη Σαντορίνη σαν λογιστής με έναν δικηγόρο. Έπεσα θύμα απάτης. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ήταν ούτε δικηγόρος, ούτε λογιστής ο άλλος. Έχω κάνει καταγγελία, κάποια χρήματα που έχει καταχραστεί από τα δικά μου. Εκατόν είκοσι, κάπου εκεί νομίζω. Αυτός είχε οριστεί ως λογιστής μαζί με τον δικηγόρο. Ο οποίος δικηγόρος ήρθε και συστήθηκε μέσω ενός γνωστού ότι είναι δικηγόρος να ξεκαθαρίσει μια εταιρεία του πατέρα μου, να του καταθέσει χαρτιά για σύνταξη, ότι θα μου έφτιαχνε μια εταιρεία για να σταματήσω την ατομική μου και να λειτουργεί η εταιρεία μέσα στην περίοδο του κορωνοϊού.

»Πήγαμε και στο ΙΚΑ εδώ Σαντορίνη μαζί κάποια στιγμή, σαν δικηγόρος συστήθηκε, ότι είναι δικηγόρος από δω από κει, και στα ταξιδιωτικά γραφεία συστηνόταν ότι είναι δικηγόρος της εταιρείας μου. Και εκεί καταλάβαμε με τον δικηγόρο μου, που κάναμε την καταγγελία ότι αυτά τα χρήματα έχουν μπει στον λογαριασμό της Χάνα Γιάννα. Εισιτήρια ακτοπλοϊκά, όλα όλα τα είχε αφήσει όλα απλήρωτα. Τα πλήρωσα εγώ μετά. Είναι όλα στη λίστα εκεί γραμμένα από εκατόν τόσα χιλιάρικα, μου έβγαλε μια απόφαση, πενήντα να πάρω, πενήντα πέντε και μέχρι στιγμής δεν έχω πάρει έως τώρα τίποτα ούτε ένα ευρώ. Ο (66χρονος) έκανε προσλήψεις, απολύσεις από το προσωπικό».

Πέμπλο μυστηρίου με τους ενοίκους του ξενοδοχείου

Στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν πλέον και όσοι βρίσκονταν στο ξενοδοχείο το μοιραίο βράδυ.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στο MEGA, δεν ήταν μόνο η Μυρτώ και η παρέα της, οι τρεις κατηγορούμενοι, αλλά περισσότεροι. Το ξενοδοχείο, το οποίο βρίσκεται υπό ανακαίνιση, σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, έχει ως κεντρικό ρόλο στην ιστορία το «δωμάτιο 10», εκεί όπου έγιναν όλα.

Στο δωμάτιο 11, δίπλα από τη Μυρτώ, έμενε ένα άλλο κορίτσι, 18 ετών.

Στο δωμάτιο 15, στο ισόγειο, ωστόσο, εντοπίστηκαν τρίχες, παρά το γεγονός πως το ξενοδοχείο ήταν κλειστό. Και σύμφωνα με πληροφορίες έμενε ένας 56χρονος.

Μάλιστα, υπάρχουν άλλες πληροφορίες πως ο ένοικος του 15 και η κοπέλα του δωματίου 11 ήταν… πατέρας και κόρη και δεν αποκλείεται ο 22χρονος Αλβανός να είχε προορισμό το δωμάτιο της 18χρονης!