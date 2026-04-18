Κεφαλονιά: Ξεκίνησε η μεταγωγή των τριών για τον Κορυδαλλό, με το πλοίο της γραμμής -«Δολοφόνοι», τους φώναζαν στο δικαστήριο - iefimerida.gr

Ξεκίνησε η μεταγωγή από την Κεφαλονιά των τριών νεαρών που κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι για τον θάνατο της Μυρτώς.

Οι τρεις άνδρες, 22, 23 και 26 ετών μεταφέρονται αρχικά με το πλοίο της γραμμής και ακολούθως θα μεταχθούν στην Αθήνα και το κατάστημα κράτησης του Κορυδαλλού.

Η απολογία τους χθες ήταν μαραθώνια, κράτησε περισσότερες από 12 ώρες και στο τέλος κρίθηκαν και οι τρεις προφυλακιστέοι για τον θάνατο της Μυρτώς που συγκλονίζει. Ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής, ο 23χρονος φίλος της Μυρτώς και ο 26χρονος αρσιβαρίστας κατηγορούνται για δολοφονία διά παραλείψεως. Η Μυρτώ επί μία ώρα ήταν ημιλιπόθυμη, σύμφωνα με δικές τους μαρτυρίες, με σπασμούς και αντί να σπεύσουν να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο κατέστρωναν σχέδια για το πώς «δεν θα μπλέξουν». Έτσι οργανώθηκε το σχέδιο για να την κατεβάσουν κάτω και να την αφήσουν στον δρόμο, ενώ στη συνέχεια καθάρισαν το δωμάτιο και έκρυψαν το κινητό. Ο 22χρονος, ο 23χρονος και ο 26χρονος κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από το δικαστήριο οι συγκεντωμένοι φώναζαν «δολοφόνοι» στους τρεις όταν βγήκαν από το δικαστικό μέγαρο μετά την απολογία τους.

Νωρίτερα, χθες, σε κλίμα συγκίνησης, γονείς, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τη Μυρτώ.