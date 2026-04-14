Σοκ στην Κεφαλονιά με τη 19χρονη -Τραγική ειρωνεία, η μητέρα της είχε μόλις φύγει από το νοσοκομείο όταν πήγαν την κόρη της στα επείγοντα - iefimerida.gr

Για τη Μιράντα, μητέρα της 19χρονης Μυρτούς που εντοπίστηκε νεκρή στην Κεφαλονιά, ήταν όλη της η ζωή.

Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από την προφητική θα μπορούσε να πει κανείς ανάρτησή της, δύο ημέρες πριν από τον αδόκητο θάνατο της κόρης της, όπου κάτω από τη φωτογραφία της σχολιάζει λέγοντας: «… ζωή δεν έχω εγώ χωρίς εσένα Μυρτώ μου!».

Τραγική ειρωνεία: Έφυγε από το νοσοκομείο λίγα λεπτά πριν μεταφέρουν την κόρη της στα επείγοντα

Σύμφωνα με πληροφορίες από εργαζομένους στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε η 19χρονη τα ξημερώματα της Τρίτης ζωντανή, η μητέρα της -η οποία είναι νοσηλεύτρια- φαίνεται πως έφυγε από το νοσοκομείο ελάχιστα λεπτά πριν, μιας και είχε ολοκληρώσει τη δουλειά της ως αποκλειστική νοσοκόμα σε έναν ηλικιωμένο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα της 19χρονης βρίσκεται σε σοκ, αδυνατώντας να αποδεχθεί το μοιραίο για τη Μυρτώ της.

Η 19χρονη σπούδαζε στη Σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, θέλοντας να ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της, ενώ στον ελεύθερο χρόνο της ασχολούνταν με το μακιγιάζ.

Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης -Συνεχίζονται οι καταθέσεις, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών

Την ίδια ώρα, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων ο 26χρονος αρσιβαρίστας Β.Γ., ο οποίος είχε διακριθεί στο παρελθόν με την εθνική ομάδα στις μικρές κατηγορίες.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι καταθέσεις και άλλων προσώπων που γνώριζαν τόσο τη 19χρονη όσο και τους συλληφθέντες. Σύμφωνα με πληροφορίες η παρέα των τριών συλληφθέντων και η 19χρονη διατηρούσαν φιλικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια.

Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί εάν είχε γίνει χρήση ναρκωτικών ουσιών από τη 19χρονη, εξαιτίας των οποίων να προκλήθηκε ο θάνατός της.





Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες οι τρεις συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι είχαν συναντηθεί ως παρέα και έκαναν χρήση κοκαΐνης. Η 19χρονη κατέρρεευσε, εκείνοι φοβήθηκαν και την μετέφεραν και την παράτησαν σε πλατεία της Καφαλονιάς όπου και βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.