Κεφαλονιά: Με όπλο και δέσμη χαρτονομισμάτων στα social media ο πρώην αρσιβαρίστας -Το περιστατικό με το περιπολικό [εικόνες και βίντεο] - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία που ρίχνουν φως στο παρελθόν του 26χρονου κατηγορούμενου για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, σε φωτογραφίες που είχε αναρτήσει ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζεται να κρατά δεσμίδες χαρτονομισμάτων, ακόμη και υψηλής αξίας, όπως των 100 και 500 ευρώ, ενώ σε άλλη φωτογραφία ποζάρει μαζί με φίλο του κρατώντας όπλο.

Οι εικόνες αυτές έρχονται να προστεθούν στα ήδη επιβαρυντικά στοιχεία της υπόθεσης, καθώς ο 26χρονος έχει παραδεχθεί στην απολογία του ότι ήταν εκείνος που προμηθεύτηκε δύο φορές ναρκωτικές ουσίες το μοιραίο βράδυ, προκειμένου να κάνουν χρήση στο δωμάτιο όπου βρισκόταν και η 19χρονη.

Φωτογραφία του 26χρονου ﻿στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που εμφανίζεται να κρατά δεσμίδες χαρτονομισμάτων / Φωτογραφία: βίντεο glomex

Γνώριμος των αρχών από το 2020 ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

Στοιχεία για το παρελθόν του 26χρονου που έρχονται στο φως, σκιαγραφούν –σύμφωνα με μαρτυρίες– ένα προφίλ με έντονα παραβατικά χαρακτηριστικά τα τελευταία χρόνια. Άτομα από το περιβάλλον του στο νησί αναφέρουν ότι ο 26χρονος είχε επιθετική συμπεριφορά και ενεπλάκη επανειλημμένα σε επεισόδια, ενώ το 2024 είχε κατηγορηθεί για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και παραβίαση φύλαξης αρχής.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2024, όταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητα ναρκωτικών στο όχημά του κατά τη διάρκεια ελέγχου και προχώρησαν στην κατάσχεσή του. Ακολούθησε ένταση, με τον τότε 24χρονο να επιχειρεί να ανακτήσει το κατασχεμένο αυτοκίνητο.

Λίγο αργότερα, ομάδα περίπου 20 ατόμων φέρεται να συγκεντρώθηκε έξω από αστυνομικό τμήμα στην Κεφαλονιά, όπου υπηρετούσε μόνο ένας φρουρός. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, μέλη της ομάδας εισήλθαν στο κτήριο και επιχείρησαν ακόμη και να μετακινήσουν περιπολικό όχημα της ΕΛ.ΑΣ., σηκώνοντάς το με τα χέρια, προκειμένου να ανοίξουν πρόσβαση στον χώρο.

Το περιστατικό φέρεται να είχε καταγραφεί σε βίντεο από άτομο της παρέας, στο οποίο εμφανίζονται τρία άτομα να προσπαθούν να μετακινήσουν το περιπολικό.

Η καταγγελία 31χρονης γυναίκας για «χάπι βιασμού»

Καταγγελία 31χρονης γυναίκας μετά το τραγικό περιστατικό, υποστηρίζει ότι είχε υποψίες για χορήγηση «χάπι βιασμού» από τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα.

Η γυναίκα αναφέρθηκε σε συμβάν που, όπως περιγράφει, σημειώθηκε το καλοκαίρι του 2022 σε καφέ-μπαρ στο Αργοστόλι. Όπως κατέθεσε, είχε μεταβεί μόνη της στο κατάστημα για να πιει ποτό και, μετά την κατανάλωση ενός ή δύο ποτών, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της και δεν θυμάται τίποτα μέχρι το επόμενο πρωί.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ενημερώθηκε εκ των υστέρων ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο μπαρ είχε έρθει σε επαφή με τον 26χρονο, με τον οποίο – όπως αναφέρει – είχε μόνο επιφανειακή γνωριμία. Η ίδια υποστηρίζει ότι υπήρξαν συμπεριφορές που δεν θυμάται, καθώς και πλήρης απώλεια μνήμης για το υπόλοιπο της βραδιάς.

«Την επόμενη μέρα δεν θυμόμουν το παραμικρό», φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή της, σημειώνοντας ότι αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης θανάτου της 19χρονης, καθώς θεώρησε ότι το περιστατικό της ενδέχεται να σχετίζεται με ευρύτερη έρευνα.

Εννέα δικογραφίες σε βάρος του

Επίσης, ο 26χρονος είχε προκαλέσει και τροχαίο με παράσυρση πεζού. Το περιστατικό είχε σημειωθεί στην Αθήνα, και ευτυχώς το θύμα δεν υπέστη σοβαρά τραύματα. Ήταν 2021, όταν ο 26χρονος τότε χωρίς άδεια οδήγησης και με μη ασφαλισμένο αυτοκίνητο παραβίασε κόκκινο φανάρι και χτύπησε έναν άνδρα που περπατούσε σε διάβαση και περνούσε στην απέναντι πλευρά. Σύμφωνα με το 57χρονο θύμα, ο 26χρονος έμεινε στο σημείο του τροχαίου αλλά δεν ενδιαφέρθηκε για την σωματική ακεραιότητα του άνδρα.

Ο πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών, ο οποίος σύμφωνα και με το κατηγορητήριο, είναι αυτός που πήγε δύο φορές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για να δώσει κοκαΐνη, έχει πλέον 9 δικογραφίες σε βάρος του. Το ποινικό του μητρώο έχει «λερωθεί» για τα εξής: