Κεφαλονιά: «Είναι ψέμα ότι η Μυρτώ έκανε ναρκωτικά» -Τι δηλώνει ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης στο iefimerida - iefimerida.gr

Ο δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης 19χρονης από την Κεφαλονιά εξέφρασε την οργή των γονιών της για όσα έχουν ειπωθεί από τους τρεις συλληφθέντες.

Ο Παναγής Δρακουλόγκωνας, ο οποίος εκτός από δικηγόρος είναι και ο δήμαρχος της Σάμης στην Κεφαλληνία, επισήμανε στο iefimerida ότι το μόνο που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τους γονείς της Μυρτώς είναι να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Η οικογένεια είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Αυτό που ζητά είναι να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν μπορούν να αντέξουν τον άδικο χαμό του παιδιού τους και αυτό που τους "καίει" είναι να φανεί η αλήθεια. Κάτι που θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Θα μάθουμε τι ακριβώς έγινε και πώς έγινε. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη» ανέφερε στο iefimerida.

Τι λέει ο δικηγόρος για τις δηλώσεις για τα ναρκωτικά

«(Οι γονείς) σέβονται τη δικονομική θέση των κατηγορουμένων. Θέλουν όμως να μάθουν την αλήθεια. Και να αποδοθεί δικαιοσύνη σε βάρος κάποιου που κάτι έκανε ή κάποιου που έπρεπε να κάνει κάτι και δεν το έκανε. Δεν ζητάνε τίποτα άλλο. Και φυσικά να ηρεμήσουν για να αποχαιρετήσουν το παιδί τους την Παρασκευή και να βιώσουν την οδύνη τους, εάν μου επιτρέπεται αυτή η έκφραση. Για όλα αυτά που έχουν ακουστεί για χρήση ναρκωτικών, και τα υπόλοιπα που έχουν ακουστεί τα τελευταία 24ωρα, είναι όλα ψέματα. Γι' αυτό και οι γονείς της αποφάσισαν να μην ξανακάνουν δηλώσεις» προσθέτει.

«Εγώ ως εκπρόσωπός τους δηλώνω ότι δεν θα τοποθετηθούμε πλέον επί της ουσίας, δεν θα αναφερθούμε σε πράγματα που υπάρχουν στη δικογραφία. Σεβόμαστε την ανάκριση και τη θέση των κατηγορουμένων και θα μιλήσουμε όταν πρέπει και όπου πρέπει, δηλαδή ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ουδέποτε η Μυρτώ είχε κάνει χρήση ναρκωτικών» σημείωσε, και κατέληξε: «Πάντως, η μητέρα της είχε μιλήσει λίγη ώρα νωρίτερα μαζί της και το κορίτσι ήταν καλά. Τους κατηγορούμενους τους γνώριζε, γιατί το Αργοστόλι είναι μια μικρή πόλη που ο ένας γνωρίζει τον άλλον σε αυτές τις ηλικίες. Δεν θέλουμε να κάνουμε εκτίμηση ακόμα για το τι συνέβη και πώς βρέθηκε η Μυρτώ σε εκείνο το δωμάτιο, γιατί αφορά την ουσία της υπόθεσης, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη».