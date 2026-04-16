Κεφαλονιά: Η Μυρτώ πάλευε 77 λεπτά να κρατηθεί στη ζωή -Η περιγραφή διασώστη του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη 19χρονη - iefimerida.gr

Αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η 19χρονη Μυρτώ πάλευε να μείνει ζωντανή για περίπου 77 λεπτά στην Κεφαλονιά. Το ασθενοφόρο την παρέλαβε στις 04:35, με την ώρα θανάτου να καταγράφεται στις 05:48.

Διασώστης του ΕΚΑΒ περιέγραψε τον εντοπισμό της 19χρονης στις 04:35 στο Αργοστόλι

Ο πατέρας της Μυρτώς καταγγέλλει ότι η κόρη του δεχόταν σεξουαλική παρενόχληση και πως, επειδή δεν ενέδιδε, οργανώθηκε σχέδιο μέσω Facebook για να συναντηθεί με ένα παιδί από το χωριό ενός εκ των κατηγορουμένων.

Οι Αρχές εξετάζουν καταγγελίες για τη συμπεριφορά των τριών νεαρών που ήταν με τη 19χρονη, αφορώντας πιθανή μη παροχή βοήθειας και προσπάθεια αλλοίωσης στοιχείων. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση διά παραλείψεως.

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η νεαρή πάλευε για περίπου 77 λεπτά να κρατηθεί στη ζωή από τη στιγμή που την παρέλαβε το ΕΚΑΒ μέχρι την ώρα θανάτου της.

Όπως αναφέρεται, το ασθενοφόρο την παρέλαβε στις 04:35, ενώ στο ενημερωτικό σημείωμα του νοσοκομείου προς τον ιατροδικαστή η ώρα θανάτου καταγράφηκε στις 05:48.

Τι αναφέρει το ΕΚΑΒ - «Βρέθηκε με βαριά αναπνευστική δυσχέρεια»

Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, διασώστης του ΕΚΑΒ περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες εντοπίστηκε η 19χρονη:

«Στις 04:31 μας διαβίβασε το κέντρο να μεταβούμε στο κέντρο του Αργοστολίου για μια κοπέλα που βρισκόταν στο οδόστρωμα. Στις 04:35 φτάσαμε στο σημείο. Τη βρήκαμε ξαπλωμένη σε ύπτια θέση πάνω σε τοιχίο. Δύο άτομα ήταν μαζί της και ανέφεραν ότι την είχαν εντοπίσει νωρίτερα στο οδόστρωμα και ότι δεν τη γνώριζαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, η κοπέλα ανέπνεε με μεγάλη δυσκολία, είχε μυδρίαση και πολύ χαμηλό κορεσμό οξυγόνου.

Πατέρας Μυρτώς: Επειδή δεν ενέδιδε, την παρενοχλούσαν

Η κηδεία της 19χρονης Μυρτώς θα τελεστεί το μεσημέρι της Παρασκευής, με συγγενείς και φίλους να της απευθύνουν το τελευταίο «αντίο».

Σε δηλώσεις της, η μητέρα της ανέφερε ότι η κόρη της δεν κρατούσε μυστικά από την οικογένεια, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές πριν βγει από το σπίτι.

Συγκλονιστικά ήταν και τα λόγια του πατέρα της, ο οποίος είχε εκφράσει την επιθυμία να τη συνοδεύσει κάποτε στην εκκλησία ως νύφη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αύριο θα την πάω στην εκκλησία, νυφούλα στον Χάρο».

Μιλώντας στο Mega, ο πατέρας της Μυρτώς σημείωσε πως την «ενοχλούσαν σεξουαλικά, της κολλούσαν» και πως «επειδή δεν ενέδιδε η κόρη μου, εφάρμοσαν το εξής σχέδιο: γνώρισε η κόρη μου ένα παιδί μέσω Facebook; Το άτομο αυτό είναι από το ίδιο χωριό που είναι ένας από τους δύο και θα έρθουν στην Κεφαλονιά να γνωριστούμε. Παιδί αγαθό ήταν, αγνό ήταν, δέχτηκε».

Καταγγελίες για την παρέα της 19χρονης - Έρευνες για πιθανή συγκάλυψη

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη συμπεριφορά των τριών νεαρών που βρίσκονταν μαζί με τη 19χρονη το μοιραίο βράδυ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην παρείχαν βοήθεια, ενώ φέρεται να υπάρχουν αναφορές για προσπάθεια αλλοίωσης στοιχείων μετά το περιστατικό.

Ένας εκ των νεαρών φέρεται να παρέμεινε στο ξενοδοχείο, όπου επιχείρησε να καθαρίσει τον χώρο, ενώ μετέφερε το κινητό της 19χρονης σε καφετέρια, όπου και το εγκατέλειψε. Αρχικά αρνήθηκε ότι είχε στην κατοχή του τη συσκευή, ωστόσο στη συνέχεια υπέδειξε το σημείο όπου την άφησε.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος που έχει συλληφθεί αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε προσπάθεια παροχής βοήθειας και ότι ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση διά παραλείψεως και αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.