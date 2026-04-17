Κεφαλονιά: H μητέρα του πρώην αρσιβαρίστα επιτέθηκε σε τηλεοπτικό συνεργείο -«Θα στη σπάσω» - iefimerida.gr

Ένταση σημειώθηκε στην Κεφαλονιά έξω από Αστυνομικό Τμήμα, όταν η μητέρα κατηγορούμενου για το θάνατο της Μυρτώς επιτέθηκε σε τηλεοπτικό συνεργείο του ΑΝΤ1.

Έντονη λεκτική αντιπαράθεση σημειώθηκε έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλληνίας στο Αργοστόλι, όταν η μητέρα του 26χρονου κατηγορούμενου στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς βρέθηκε αντιμέτωπη με τηλεοπτικό συνεργείο. Το περιστατικό καταγράφηκε από την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1.

Η ένταση προκλήθηκε τη στιγμή που δημοσιογράφος και εικονολήπτης επιχείρησαν να της αποσπάσουν δήλωση, με τη γυναίκα να αντιδρά έντονα και να ζητά να σταματήσει η καταγραφή, προειδοποιώντας το συνεργείο με απειλητικές εκφράσεις.

Κεφαλονιά: Σύγκρουση μπροστά στην κάμερα και απειλές

Η μητέρα του 26χρονου αντέδρασε με ιδιαίτερη ένταση στην παρουσία της κάμερας, απευθύνοντας απειλές προς τη δημοσιογράφο και ζητώντας να μην τη μαγνητοσκοπούν, ενώ επιχείρησε να απομακρύνει το συνεργείο.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τη γυναίκα να δηλώνει ότι θα αντιδράσει αν συνεχιστεί η καταγραφή και να απειλεί ότι θα καταστρέψει την κάμερα, ζητώντας παράλληλα να της επιτραπεί να δώσει κατάθεση μόνο όταν η ίδια το επιθυμεί.

Υπό δικαστική διερεύνηση η υπόθεση

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος έχει παραδεχθεί στην απολογία του ότι προμηθεύτηκε τις ναρκωτικές ουσίες που φέρεται να καταναλώθηκαν το μοιραίο βράδυ σε δωμάτιο ξενοδοχείου μαζί με τη 19χρονη Μυρτώ, με την υπόθεση να παραμένει σε εξέλιξη.

